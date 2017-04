Barcelona wint de topper tegen Sevilla dankzij flitsende Messi

Barcelona heeft de topper van de 30e speeldag tegen Sevilla gewonnen met duidelijke cijfers. Het won met 3-0, dankzij een flitsende Lionel Messi in de eerste helft. De Argentijn bediende eerst Suarez, die met een knappe omhaal scoorde, en maakte daarna zelf twee goals. Door deze zege springt Barcelona over Real Madrid naar de eerste plaats, al heeft Real nog twee wedstrijden achter de hand.

Barcelona begon de wedstrijd tegen Sevilla al sterk, want al na vier minuten krulde Lionel Messi de bal na een aanval door het midden tegen de deklat. Sevilla ontsnapte aan de vroege achterstand, maar kreeg geen voet aan de grond tegen de sterke thuisploeg. Barcelona wachtte echter lang om de score te openen, en kreeg ei zo na het deksel op de neus. N’Zonzi trapte de enige kans van Sevilla voor de rust op de benen van doelman ter Stegen.

Barça morste met de kansen, maar na 25 minuten spelen viel dan toch de verdiende 1-0. Messi bereikte Suarez met een gelukje, de Uruguayaan stond met de rug naar doel en trapte de bal met een knappe retro in doel.

Drie minuten later stond de 2-0 al op het bord, ditmaal stond Messi aan het kanon. Hij trapte binnen na een snedige aanval via Neymar en Suarez. Sevilla in drie minuten tijd van 0-0 naar een 2-0 achterstand.

Iets na het halfuur legde Lionel Messi dan de rust- en eindstand vast. Met een krachtige pegel liet hij doelman Rico geen schijn van een kans, de derde goal van Barcelona was een feit, en het was er ééntje om in te kaderen. Getekend, Lionel Messi.

De wedstrijd was dus al gespeeld aan de rust, maar toch gaf Sevilla zich nog niet gewonnen in de tweede helft. Het bracht met Kranevitter en Sarabia meteen twee verse krachten tussen de lijnen, maar echt veel zoden bracht dat niet aan de dijk.

Integendeel, Messi kwam nog dicht bij de 4-0, maar de uitgekomen Sevilla-doelman Rico zat er nog net op tijd met een handje bij. De tweede helft was overbodig, al werd de match diep in die tweede periode nog ontsierd. Vitolo, die al een hele wedstrijd op (of over) het randje aan het spelen was, pakte zijn tweede geel en dus rood na een fout op Neymar.

Door deze zege springt Barcelona over Real Madrid naar de eerste plaats. Het heeft één puntje meer dan de Koninklijke, dat wel nog later woensdagavond speelt. Real heeft overigens ook nog twee wedstrijden achter de hand.