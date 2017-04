Griezmann bezorgt Atlético onverhoopt punt in stadsderby bij Real

Een laat doelpunt van Antoine Griezmann heeft Atlético Madrid een onverhoopt punt bezorgd in de stadsderby bij Real. De thuisploeg was even na rust op voorsprong geklommen na een kopbaldoelpunt van Pepe. Yannick Carrasco werd enkele minuten voor tijd vervangen. Door het gelijkspel houdt Real Madrid nog maar drie puntjes voorsprong over op Barcelona, dat later op zaterdag nog in actie komt.

Real Madrid drukte stadsgenoot Atlético meteen achteruit in een volgeladen Bernabeu. Cristiano Ronaldo knalde op het kwartier een eerste keer goed richting korte hoek, Jan Oblak ging goed plat. Op het halfuur waren de withemden daar weer. Karim Benzema haalde een bal goed uit de lucht, fakete een schot en ging voor de één-twee met Ronaldo. De Fransman kon vrij aanleggen vanop de rand van de zestien maar besloot te centraal. Oblak redde. Enkele minuten later leek de openingstreffer er toch te gaan komen. Na een snelle counter knalde Ronaldo - wie anders - de bal voorbij Oblak, maar dit keer stak een straffe redding met het hoofd van Stefan Savic een stokje voor de 1-0.

Atlético zette daar al bij al weinig tegenover. Antoine Griezmann kon eens uithalen van ver na een foutje achterin bij de thuisploeg en Fernando Torres kwam tekort om de voorzet van Yannick Carrasco in doel te schuiven. Na rust kwam de verdiende voorsprong voor Real er dan toch. Eerst kopte Ronaldo een voorzet van Marcelo nog centimeters naast de paal, maar een volgende kopstoot van Pepe zeilde dan toch binnen. Atlético slaagde er daarop eindelijk in een vuist te maken. Na een knappe actie van Carrasco mocht Torres op Real-doelman Keylor Navas af, maar de Costa Ricaan zat er goed tussen. Daarop verdween het tempo weer uit de match en leken we af te stevenen op een makkelijke thuiszege voor Real - tot de 85ste minuut. Uit het niets raakte Atlético nog eens aan de overkant. Correa vond Griezmann en die schoof zowaar de gelijkmaker in doel: 1-1.

Door het gelijkspel telt Real nu nog maar drie punten voorsprong op Barcelona op kop van de Primera Division. Atlético Madrid staat vier eenheden voor nummer vier Sevilla.