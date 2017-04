Real Madrid moet met zes goals amper onderdoen voor Barcelona

Real Madrid heeft er net zoals Barcelona woensdag een doelpuntenkermis van gemaakt. Op het veld van Deportivo La Coruña wonnen de withemden met een knappe 2-6. De Koninklijke klimt zo opnieuw naast Barcelona in de Spaanse competitie.

Voor Real Madrid was het van moeten nadat rivaal FC Barcelona eerder op de avond Osasuna met 7-1 had ingeblikt. En dat wisten de spelers duidelijk, want na amper één minuut had Alvaro Morata op knappe wijze de 0-1 al gescoord. Via Asensio, Isco en Vazquez kregen de Madrilenen zelfs meteen enkele goede kansen op een verdubbeling van de score. Real kwam met de schrik vrij toen een afstandsschot van Deportivo op de paal uiteenspatte, Asensio vlamde vlak daarna een bal op de lat. Nog een minuut later was het dan toch raak via James: 0-2.

Doelpuntenkermis

0-2 was duidelijk onvoldoende voor De Koninklijke. Amper drie minuten na de tweede goal werd een doelpunt van Marcelo onterecht afgekeurd wegens buitenspel. Hier en daar kwam Deportivo dan toch opzetten, wat uiteindelijk leidde tot de verrassende aansluitingstreffer van Florin Andone, die een rebound van Kakuta feilloos binnenwerkte: 1-2. Voor Real was het even naar adem happen, maar voor de rust kon Lucas Vazquez toch nog vanuit het niets de 1-3 tegen de netten werken. Dat werd ook de ruststand.

Real Madrid begon rustig aan de tweede helft, waardoor pas op het uur de eerste echte kansen volgden voor Asensio en Morata. Halverwege de tweede helft was het wel raak voor James, die met zijn 1-4 de boeken sloot voor Deportivo. Tien minuten later leek Isco de mannen uit La Coruña helemaal de nek om te wringen door de 1-5 te scoren. Ook invaller Joselu nam namens Deportivo nog deel aan de doelpuntenkermis en maakte er 2-5 van, voor Casemiro de zesde goal van Real Madrid tegen de netten werkte. Het bleef uiteindelijk 2-6, hoewel Mariano nog onterecht een doelpunt zag afgekeurd worden wegens vermeend buitenspel.

Real Madrid komt door de zege weer naast Barcelona op de eerste plaats, maar heeft wel nog een inhaalwedstrijd gepland. Voor Deportivo blijft het opletten, want de mannen uit La Coruña blijven pas zestiende en zijn nog niet helemaal gered van de degradatie.