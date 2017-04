Carrasco loopt schouderblessure op in verliespartij tegen Villarreal

Yannick Carrasco is dinsdag geblesseerd geraakt in de wedstrijd tegen Villarreal. Onze landgenoot viel in na zestig minuten, maar moest al snel terug naar de kant. Atlético verloor de wedstrijd verrassend met 0-1 na een late goal van Soriano.

Voor Atlético rest in deze Spaanse competitie niets anders dan de derde plek veilig te stellen. De voorsprong van Barcelona en Real Madrid op de Madrilenen is groot, terwijl Sevilla vooraf op slechts drie punten volgde. Atlético had de boodschap alvast begrepen en trok volop ten aanval, al leidde dat door het stugge verdedigende werk van Villarreal niet meteen tot grote kansen. Antoine Griezmann - wie anders - vuurde na een kwartier het eerste schot op doel af, dat door keeper Fernandez met een onorthodoxe save uit de netten werd gehouden. Nog geen minuut later moest Fernandez zich opnieuw reppen op een kopbal van Saul. Villarreal probeerde wel, maar tot doelgevaar van de geelhemden kwam het niet. Aan de overkant moest Fernandez nogmaals redding brengen op een fantastisch schot van Griezmann.

Dominant Atlético, Carrasco geblesseerd

Atlético domineerde de eerste helft volledig, maar tot doelpunten kwam het dus niet: 0-0 aan de rust. Villarreal kwam zelfzekerder uit de kleedkamer, maar het gevaar bleef toch vooral van Madrileense kant komen. Fernandez moest opnieuw plat na een uitstekende kans van Gaitan. Diezelfde Gaitan werd enkele minuten later gewisseld voor Yannick Carrasco, die het breekijzer moest bovenhalen. Villarreal bleef immers sterk verdedigen: met slechts tien tegendoelpunten in zestien uitwedstrijden doen ze dit seizoen beter dan iedereen in La Liga.

Lang kon Carrasco niet genieten van zijn invalbeurt, want een kwartier voor het einde van de wedstrijd moest onze landgenoot er opnieuw afgehaald worden door een schouderblessure, opgelopen in een duel met Rukavina. Intussen werd Villarreal steeds gevaarlijker: Castillejo kreeg eerst een enorme kans, enkele minuten later miste ook de snelle spits Bakambu. Bij poging drie was het dan toch raak: Roberto Soriano werkte de bal met de knie in doel na een voorzet van Bakambu. 0-1 voor de geelhemden en een koude douche voor de Madrilenen. Atlético zette nog alles op alles om de onverwachte achterstand nog weg te werken, maar het mocht niet zijn: de drie punten gingen naar Villarreal.

Atlético onder druk van Sevilla

Door het onverwachte verlies lijkt Atlético plots heel wat minder zeker van de derde plek in de stand. Sevilla kan donderdag op gelijke hoogte komen als zij hun wedstrijd tegen Genk-killer Celta de Vigo winnen. Villarreal doet dan weer een uitstekende zaak in de strijd voor de Europa League-tickets: zij blijven zo vijfde en komen voorlopig op vier punten voorsprong van Athletic Bilbao en vijf punten van Real Sociedad, de eerste achtervolgers.