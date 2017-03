Depoitre speelt eerste competitieminuut (enkelvoud) sinds Nieuwjaar

FC Porto is zondagavond op de 26e speeldag van de Portugese Primeira Liga niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel tegen middenmotor Setubal. Bij de Draken speelde Laurent Depoitre zijn eerste competitieminuut van 2017.

Corona (45.+2) volleyde Porto knap op voorsprong, maar Carvalho (56.) kon na de pauze gelijkmaken voor Setubal. Laurent Depoitre kwam een minuut voor tijd in het veld bij Porto, meteen zijn eerste competitieminuten dit jaar. In de stand verzuimt Porto over Benfica te springen naar de eerste plaats. Setubal kampeert op de twaalfde stek.

Viktor Klonaridis won met Panathinaikos op de 25e speeldag van de Griekse Super League de kraker tegen leider Olympiakos (1-0). De Zweedse spits Marcus Berg trapte na een kwartier de enige treffer van de avond tegen de touwen. Klonaridis, die vorige zomer van Panathinaikos naar Lens verhuisde maar afgelopen winter op huurbasis terugkeerde naar Athene, werd na 77 minuten naar de kant gehaald. Panathinaikos klimt in het klassement naar de vierde stek, Olympiakos blijft ondanks de nederlaag soeverein leider.

Roland Lamah en FC Dallas wonnen zaterdagnacht op de derde speeldag van de Western Conference in de Amerikaanse voetbalcompetitie (MLS) met 2-1 van New England Revolution. Na rust besliste Urruti (71. en 77.) met twee goals de partij in het voordeel van Dallas. Hij wiste een penaltygoal van Nguyen na tien minuten uit. Lamah werd na 81 minuten naar de kant gehaald. Dallas staat in de Western Conference tweede (met zeven punten), twee punten minder dan Portland Timbers.

Emmerik De Vriese won met Ermis in de play-offs om het behoud in de Cypriotische eerste klasse met 3-1 van Karmitiossa. De Vriese speelde de hele partij en zag Mashinya (65.), Bouwman (76.) en Psaltis (90.+3) scoren voor de thuisploeg. Pantos (90.+1) kon tussendoor milderen voor de bezoekers. Ermis staat aan de leiding in de degradatiegroep.