Belg pakt verrassende scalp van Fenerbahçe

In Turkije nam de Bosnische Belg Deni Milosevic met Konyaspor verrassend de scalp van topclub Fenerbahçe.

In een geanimeerde wedstrijd won Konyaspor dankzij doelpunten van Riad Bajic (17., 22.) en Omer Sahiner (54.). Fenerbahçe scoorde tegen via Martin Skrtel (20.) en Moussa Sow (72.), maar dat leverde dus geen punten op. Milosevic, oud-speler van Standard en Waasland-Beveren, stond 86 minuten tussen de lijnen als aanvallende middenvelder en was goed voor twee assists.

In de stand staat Fenerbahçe op een teleurstellende vierde plaats en telt het al tien punten achterstand op leider Besiktas, dat zondag nog in actie komt. Konyaspor stijgt dankzij de overwinning voorlopig naar plaats zeven.