Napoli swingt pas na invalbeurt Mertens en staat in halve finales van beker

Napoli heeft met het kleinste verschil Fiorentina opzij gezet in de kwartfinale van de Italiaanse beker. Pas na de invalbeurt van Dries Mertens maakten de Zuid-Italianen. Onze landgenoot zette mee de actie op, José Callejon kroonde zich tot matchwinnaar.

Dries Mertens kreeg rust van trainer Maurizio Sarri. Onze landgenoot verkeert nochtans in bloedvorm en was afgelopen weekend nog goed voor twee assists. Zonder Mertens, maar met nieuwkomer Pavoletti in de basis, ontbrak het Napoli aan creativiteit. De invalbeurt van de Rode Duivel kort na het uur bracht meer schwung in de wedstrijd. Amper acht minuten later zette Napoli een mooie actie op. Insigne gaf de bal gepast mee met Marek Hamsik. De aanvoerder zette prima voor, Callejon kopte van dichtbij raak. Insigne zorgde overigens voor het hoogstandje van de wedstrijd, met een heerlijke passeerbeweging.

Het hoogtepunt van Napoli-Fiorentina was toch wel deze geniale actie van Lorenzo Insigne. pic.twitter.com/qbUlIBrulQ — Arjan van den IJssel (@fcarie) 24 januari 2017

Het doelpunt van Callejon volstond voor de zege en de kwalificatie voor de halve finales. Napoli eindigde de partij wel met tien man, nadat Hysaj in de blessuretijd zijn tweede geel pakte. Bij Fiorentina pakte Olivera nog rechtstreeks rood.

Woensdag en volgende week vinden de andere kwartfinales plaats. Juventus neemt het op tegen AC Milan, terwijl Lazio Roma moet proberen afrekenen met Inter Milan. AS Roma tenslotte ontmoet Cesena.