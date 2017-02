Totti trapt AS Roma in extra tijd naar halve finale Coppa Italia

Zowel Radja Nainggolan als Thomas Vermaelen begonnen bij AS Roma op de bank tegen Cesena in de kwartfinales van de Coppa Italia. Oude krijger Francesco Totti forceerde de beslissing in de extra tijd.

De eerste helft had niet veel om het lijf en dat was het sein voor Roma-coach Luciano Spalletti om Radja Nainggolan in te brengen bij het begin van de tweede helft. Met Nainggolan tussen de lijnen kwamen de Romeinen op voorsprong via een doelpunt van aanvaller Edin Dzeko in de 68e minuut. Vijf minuten later bracht Luca Garritano Cesena echter opnieuw langszij, waardoor de wedstrijd op verlengingen afstevende. Maar dat was buiten oude krijger Francesco Totti gerekend. Hij trapte Roma naar de halve finales met een ultiem strafschopdoelpunt in de 95e minuut. Thomas Vermaelen kwam niet van de bank bij Roma.