Dries Mertens voelt zich bekocht na verloren halve finale met Napoli tegen Juventus

Juventus heeft de heenwedstrijd in de halve finale van de Coppa Italia met 3-1 gewonnen van Napoli. De ‘Oude Dame’ had het wel flink lastig tegen Napoli, waar Mertens inviel, maar zette een 0-1 achterstand toch nog goed. Al Juventus daar wel twee strafschoppen voor nodig. Op 5 april staat de terugwedstrijd op het programma.

Napoli begon bij Juventus met Dries Mertens op de bank. De sterspeler van Napoli kreeg rust met het oog op de terugwedstrijd in de Champions League tegen Real Madrid en de spannende strijd in de vaderlandse competitie. Toch stelden zowel Napoli als Juventus een verrassend sterk elftal op voor deze halve finale.

Dat resulteerde in een spannende eerste helft. Juventus begon zoals vanouds sterk aan de wedstrijd — het is niet voor niets dat de Oude Dame geen enkele thuiswedstrijd meer verloor sinds augustus 2015 — maar een doelpunt vloeide daar niet uit voort. Paulo Dybala kwam het dichtst bij een doelpunt voor de thuisploeg, maar zag zijn schot geblokt worden door een Napoli verdediger. Higuain stond in de eerste helft niet aan het kanon tegen zijn ex-ploeg, hij knalde zijn beste kans hoog over.

Callejon scoort

Tien minuten voor halfweg klom Napoli dan tegen de gang van het spel in op voorsprong. Assamoah liet José Callejon lopen aan de tweede paal, Lorenzo Insigne bereikte zijn maatje met een perfecte pass en Callejon zorgde van dichtbij voor de 0-1. Juventus probeerde nog voor de rust iets aan de achterstand te doen, maar Mandzukic en Barzagli kregen de bal niet voorbij Pepe Reina.

Lang hoefde Juve echter niet te wachten op de gelijkmaker. Exact na 53 seconden ging Dybala onderuit in de zestien nadat Koulibaly op diens voet ging staan. Terechte penalty voor Juventus, Dybala ging zelf achter de bal staan en stuurde Reina de verkeerde kant uit: 1-1 voor Juventus na nog geen twee minuten in de tweede helft.

Foto: Play Sports

Napoli van slag, de blauwhemden kwamen niet meer in de buurt van het Juventus-doel, dus bracht Sarri Dries Mertens na iets meer dan een uur tussen de lijnen. Mertens, nochtans bijna altijd supersub, kon zich nooit doorzetten na zijn invalbeurt. Drie minuten na zijn wissel zag hij Gonzalo Higuain van dichtbij de 2-1 voor Juventus binnenduwen na een afgeweerd schot van Chiellini. Geen ramp voor Napoli, 2-1 zou nog steeds een mooie uitgangspositie zijn met het oog op de terugmatch.

Penaltyfases

De sluwe Juan Cuadrado besliste daar echter anders over. Vijf minuten na de 2-1 ging hij maar al te gretig liggen na een counter van Juventus. Pepe Reina had nochtans eerst de bal, maar toch legde scheidsrechter Valeri de bal op de stip. Bijzonder zuur voor Napoli, vooral omdat Raul Albiol een halve minuut voor de fase ook (licht) onderuit ging in de zestien van Juventus.

Foto: Play Sports

Het protest van Dries Mertens en co mocht niet baten, Dybala trapte vanop de stip de bal richting dezelfde hoek als in het begin van de tweede helft: 3-1 voor Juventus en boeken toe voor Napoli. Dat probeerde wel nog aanspraak te maken op de 3-2, maar kwam nooit echt in de buurt van een tweede treffer in Turijn. Mertens en co moeten dus nog vol aan de bak in de terugwedstrijd van deze halve finale, die staat op 5 april op het programma in Napels.