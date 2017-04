Jordan Lukaku staat met Lazio in finale Coppa Italia na nipt verlies tegen Roma van Nainggolan

Jordan Lukaku heeft met Lazio Roma de finale van de Coppa Italia gehaald. In de terugwedstrijd hadden de blauwhemden genoeg aan een 3-2 nederlaag nadat ze de heenwedstrijd met 2-0 gewonnen hadden. Ex-Genkenaar Sergej Milinkovic-Savic stond net als in de heenmatch aan het kanon. Zowel Jordan Lukaku bij de bezoekers als Radja Nainggolan bij de thuisploeg stonden de hele match op het veld.

De thuisploeg, met Radja Nainggolan uiteraard in de basis en Thomas Vermaelen op de bank, moest een 2-0 achterstand ophalen. Toch was het Lazio, waar Lukaku op links opereerde in een 3-5-2, dat als eerste op voorsprong klom. Ex-Genkenaar Sergej Milinkovic-Savic reageerde het snelst op een rebound na een schot van Immobile en prikte de 0-1 tegen de touwen. Even later hingen de bordjes alweer gelijk na mistasten in de bezoekende defensie. Stephan El Shaarawy schoof de 1-1 in doel.

Na rust mocht Ciro Immobile al snel alleen op Roma-doelman Alisson af nadat hij de buitenspelval had weten omzeilen. De Italiaan bleef ijskoud en schoof de 1-2 keurig in het hoekje. AS Roma knokte zich wel nog terug via Mohamed Salah, die eerst op de juiste plek stond om een bal op de paal van El Shaarawy in doel te trappen en in het slot ook nog de 3-2 in doel wist te krijgen, maar dat volstond niet voor de Romeinen.

Zo haalt Jordan Lukaku in zijn eerste seizoen bij Lazio meteen de finale van de Coppa Italia. Daarin kan hij met Dries Mertens nog een andere Belg tegenkomen, maar die moet woensdag nog proberen een 3-1 achterstand op te halen tegen Juventus.