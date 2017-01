Mertens klopt met Napoli het Sampdoria van Praet na goal in 95ste minuut

De confrontatie tussen de Serie A-Belgen Dries Mertens (Napoli) en Dennis Praet (Sampdoria) is in het voordeel van die eerste uitgedraaid. Nochtans was Sampdoria halverwege de eerste helft op voorsprong geklommen, maar Napoli boog de achterstand nog om in een voorsprong na een dolle slotfase: 2-1. Voor Dries Mertens was het de eerste keer dat hij niet kon scoren na acht doelpunten in zijn voorgaande drie competitiewedstrijden.

Beide Belgen begonnen aan de aftrap. Het was vooral het team van Dries Mertens dat de plak zwaaide tegen het pas als dertiende geklasseerde Sampdoria. Man in vorm Mertens liet zich gelden met een vrije trap die maar nipt naast de dichtstbijzijnde winkelhaak krulde. Tot echt grote kansen kwam het echter niet, en het was het team van Dennis Praet dat zowaar op voorsprong kwam. Patrik Schick haalde de achterlijn en gaf de bal voor doel, het leer werd door Napoli-verdediger Elseid Hysaj ongelukkig in eigen doel gewerkt.

Ook na rust vond Napoli maar weinig oplossingen tegen het goed georganiseerde Sampdoria. Luis Muriel kwam op de counter zelfs nog dicht bij de 0-2. Even na de wissel van Dennis Praet zo’n kwartier voor tijd ging de muur uit Genoa er echter toch aan: een lange bal vanop links kwam tot bij José Callejon, die voor doel Manolo Gabbiadini vond. 1-1. Napoli wilde erop en erover en pakte nog uit met een fameus slotoffensief. Daarin leek Sampdoria-doelman Christian Puggioni zich tot de held te kronen door schoten van Marek Hamsik en Gabbiadini uit zijn doel te ranselen, maar dat was buiten Lorenzo Tonelli gerekend. De verdediger, die nog geen minuut speelde voor deze competitiematch, trapte in de 95ste minuut de 2-1 binnen.

Door het 1-1 gelijkspel komt Napoli op gelijke hoogte met nummer twee AS Roma. Sampdoria blijft hangen op plek dertien.