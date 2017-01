IJzersterke Mertens bezorgt Napoli zege tegen Milan met twee assists

Dries Mertens blijft in bloedvorm verkeren. Napoli won de topper van de 21e speeldag bij AC Milan met 1-2 na twee assists van Dries Mertens in de eerste helft. In de tweede helft gaf Milan Mertens geen duimbreed toe, ondanks enkele stevige tackles bleef Mertens gelukkig op de been. Door deze zege blijft Napoli bovenin meedraaien, Milan lost de rol.

Dries Mertens werd voor de verplaatsing naar AC Milan opnieuw in de punt geplaatst door Napoli-coach Maurizio Sarri. Als valse negen met Insigne en Callejon in steun voetbalt Mertens de laatste weken namelijk op een astronomisch niveau. Bij AC Milan stond oude bekende Carlos Bacca (ex-Club Brugge) in de spits.

Al van bij de aftrap voetbalde Mertens zich in de schijnwerpers. Na drie minuten werd hij al onderuit gewerkt in de zestien, maar de scheidsrechter wilde van geen penalty weten. Geen probleem, zo bleek. Twee minuten later voetbalde Napoli zich naar de 0-1 dankzij... Dries Mertens. Hij speelde Lorenzo Insigne knap vrij, die de bal zonder twijfelen in de winkelhaak trapte. Drie minuten later was het opnieuw Mertens die het feestje voor de 0-2 inluidde, ditmaal speelde hij Callejon vrij. Die zorgde voor de 0-2 na acht minuten spelen. Van een razendsnel wedstrijdbegin gesproken.

Milan met de billen bloot in het eigen San Siro, dus kregen de spelers de opdracht om Mertens geen meter ruimte meer te geven. Na een kwartier ging de Leuvense wervelwind opnieuw onderuit in de zestien, maar Mertens kreeg een gele kaart onder de neus geduwd na een vermeende schwalbe. De grote Mertens-show bleef maar duren in de eerste helft, na 28 minuten spelen liet Mertens de 0-3 liggen oog in oog met het grote Italiaanse talent Donnarumma.

De 0-3 had de definitieve doodsteek betekend voor AC Milan, maar nog voor de rust kwam het opnieuw in de wedstrijd. Jorginho verdedigde iets te laks, Kucka bedankte en deponeerde de 1-2 voorbij een kansloze Reina in doel. Dat was ook de ruststand.

Meteen na de rust kreeg Milan dé kans op de gelijkmaker, maar na een voorzet vanop rechts kopte Pasalic het leer van dichtbij tegen de lat. Napoli ontsnapte, maar kwam na de rust steeds minder in het spel voor.

Lorenzo Insigne tekende bijna nog voor een wereldgoal met een verre lob. Donnarumma was geklopt, maar zag het leer met een diepe zucht net naast zijn doel belanden. Het was de laatste grote kans in de wedstrijd, waardoor Napoli na een flauwe tweede helft toch met de drie punten huiswaarts kon trekken.

De wedstrijd werd echter nog ontsierd na een stevige charge op Dries Mertens. Hij bleef even liggen en kermde het uit van de pijn, maar kon gelukkig verder spelen. Zijn belager kreeg geen kaart voor de stevige duw.

Door deze zege blijft Napoli op één punt van leider Juventus, al heeft Juve nog twee wedstrijden achter de hand. AC Milan staat vijfde met zeven punten minder dan Napoli.