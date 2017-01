Dennis Praet scoort tegen Nainggolan en Vermaelen, ook Mertens vindt weer weg naar de netten

Dennis Praet nam het vandaag met Sampdoria op tegen AS Roma dat met Radja Nainggolan en Thomas Vermaelen in de basis startte. AS Roma kon al na vijf minuten op voorsprong komen via Peres. Dennis Praet zette een kwartiertje later de bordjes gelijk. In de tweede helft zette Edin Dzeko AS Roma terug op voorsprong (66’), maar het feestje duurde amper vijf minuten. Schick maakte enkele minuten in de 71ste minuut gelijk en twee minuten later zette Muriel Sampdoria terug op voorsprong. Bij Roma pakte Thomas Vermaelen geel en werd hij na 87 minuten gewisseld. Nainggolan speelde wel de hele wedstrijd.

Bij het 1-1 gelijkspel tussen Cagliari en Bologna mocht jonge belg (19) Senna Miangue tien minuutjes meedoen. Sampdoria haalde op de valreep nog een punt na een doelpunt van Borriello in de 92ste minuut. Bologna mag zich wel bestolen voelen want ze kregen in de slotfase twee zeer lichte rode kaarten. In de 88ste minuut werd Viviani van het veld gestuurd na een lichte sliding en ook Krafth kreeg in de blessuretijd een vrij lichte rode kaart.

Sven Kums zag zijn Udinese met 2-1 van AC Milan winnen maar kwam zelf nog niet in actie wegens zijn blessure.

Dries Mertens bewees nog maar eens zijn waarde voor Napoli door de gelijkmaker tegen Palermo te scoren. De Rode Duivel zit nu al aan 12 doelpunten in de Serie A dit seizoen. De Napolitanen misten door het gelijkspel tegen de voorlaatste de kans om samen met AS Roma op de tweede plek te komen.

