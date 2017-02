Nainggolan rondt heerlijke Roma-counter rustig af

AS Roma heeft dinsdag op de 23e speeldag in de Italiaanse Serie A een eenvoudige thuisoverwinning geboekt. De Romeinen stuurden Fiorentina met 4-0 naar huis.

De wedstrijd brak iets voor de pauze open, toen Dzeko op pass van De Rossi door de buitenspelval glipte en de 1-0 scoorde. Na de 2-0 van Fazio op het uur was de match gespeeld. Een kwartier voor tijd diepte Radja Nainggolan de score verder uit, Il Ninja knalde een voorzet van Strootman onhoudbaar voorbij Fiorentina-keeper Tatarusanu. In de slotfase zette de overmijdbare Dzeko de 4-0 eindstand op het bord. De zeventiende treffer al voor de Bosniër, die in de topschuttersstand opnieuw over Dries Mertens (16 goals) springt.

Nainggolan kreeg een minuut voor tijd een applauswissel. Bij Roma geen Thomas Vermaelen op het wedstrijdblad, de verdediger lag in de lappenmand met een handblessure. In de stand is Roma (50 punten) tweede op vier punten van Juventus. De leider telt wel een match minder.