Praet en Sampdoria bezorgen Milan vierde nederlaag op een rij

Sampdoria heeft zondag op de 23e speeldag van de Serie A een verrassende 0-1 zege geboekt bij AC Milan. Dennis Praet stond bij de bezoekers de hele partij op het middenveld. Voor Milan is het de vierde nederlaag op een rij.

Na nederlagen tegen Juventus (beker), Napoli en Udinese (beiden competitie) leek een driepunter noodzakelijk om de crisis buiten te houden op San Siro. Milan had ook de meeste kansen tegen Sampdoria, maar twintig minuten voor tijd haalde Paletta Quagliarella neer in de zestien. Muriel zette de penalty om en bezorgde Sampdoria de volle buit. Sosa kreeg in het slot nog zijn tweede gele kaart. Milan is in de stand in vrije val en is ondertussen weggezakt naar de achtste plaats. Sampdoria rukt op naar de tiende stek.

Roda JC heeft op de 21e speeldag van de Eredivisie niet voor een verrassing kunnen zorgen tegen Ajax (0-2). Klaassen (53.) en Younes (90.+3) zorgden voor de doelpunten in het Parkstad Limburg Stadion. Bij Roda stond kapitein Tom Van Hyfte de hele wedstrijd tussen de lijnen, Yves De Winter en Bryan Verboom bleven op de bank. In de stand staat Ajax tweede op twee punten van Feyenoord, dat later deze middag nog naar Twente trekt. Roda blijft voorlaatste.