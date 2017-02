Mertens gaat met Napoli thuis de boot in tegen Atalanta

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Serie A!

Caldara was, met twee doelpunten de grote kwelduivel van Napoli. Hij zette de bezoekers net voor het halfuur op voorsprong en verdubbelde die twintig minuten voor tijd. Op dat moment stond Atalanta na het rood voor bezoeker Kessié, die in minuut 67 zijn tweede gele kreeg, al met tien man. Desondanks konden de Napolitanen de bezoekende doelman Berisha niet verschalken. Dries Mertens speelde de volledige partij bij de thuisploeg, hij zag op slag van rust een vrije trap uit de bovenhoek gehaald worden.

"Not in my house"! @EtritBerisha99 saves the @dries_mertens14 freekick#AtalantaNapoli LIVE now on Eleven Sports and Elevensports.be pic.twitter.com/TdraaYCQgO