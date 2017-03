Mertens schenkt Napoli de zege met twee treffers en viert... als plassende hond

GOAL! Dries Mertens puts Napoli in the lead and has another special celebration in store for us #RomaNapoli pic.twitter.com/38AiecJXON

Dries Mertens is werkelijk niet af te stoppen in de Serie A dit seizoen. De Rode Duivel vond ook in de topper tegen AS Roma de weg naar de netten, goed voor zijn 18e doelpunt in de competitie. Het is overigens het 15e doelpunt in zijn laatste 15 wedstrijden voor Napoli in alle competities. Mertens wisselde zijn traditionele viering (het hartje, nvdr) deze keer wel in voor iets heel speciaal. Onze landgenoot deed een hondje na en ging schijnbaar tegen de cornervlag plassen. Wilde hij hiermee iets vertellen?

@dries_mertens14 ouhhh that celebration — R.Lukaku Bolingoli10 (@RomeluLukaku9) 4 maart 2017

Nog voor de rust scoorde Mertens een tweede keer, maar het doelpunt werd afgekeurd omwillen van een voorafgaande fout. Dat stopte onze landgenoot echter niet af, in de tweede helft verdubbelde hij de voorsprong voor Napoli na een perfecte assist van Insigne. Een kleine 20 minuten voor tijd moest Mertens wel naar de kant nadat hij slecht neerkwam.

Overigens liet Radja Nainggolan zich evenmin onbetuigd, hij zorgde al vroeg in de partij voor dreiging. Verder speelde hij niet zijn allerbeste wedstrijd, al zorgde hij zoals gewoonlijk voor strijd op het middenveld.

In de slotfase maakte AS Roma de match nog spannend. De inbreng van Salah was daarin cruciaal, want de Egyptenaar bracht schwung in de partij. Zelf scoorde hij niet, want zijn beste kans strandde op de paal. Strootman kende meer geluk en zorgde voor de aansluitingstreffer. Verder kwam AS Roma niet, al moest Pepe Reina een wereldsave uit zijn mouwen schudden.