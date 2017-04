Invaller Jordan Lukaku pakt met Lazio volle buit op Sassuolo

Lazio Roma heeft zaterdag op de dertigste speeldag in de Italiaanse Serie A een 1-2 uitzege geboekt bij Sassuolo. Jordan Lukaku maakte als invaller het laatste halfuur vol bij de bezoekers.

Berardi (26.) bracht Sassuolo op voorsprong via een penalty, maar iets voor rust hing Immobile (42.) de bordjes op gelijke hoogte. Thuisdoelman Consigli was kort voor affluiten de pineut toen een ongelukkige deviatie van zijn teammaat Acerbi (83.) via hem in doel verdween.

In de stand staat Lazio (60 punten) op de vierde plaats, achter Napoli (63 punten), AS Roma (65 punten) en leider Juventus (73 punten). Roma kijkt later op de avond in de hoofdstad Empoli in de ogen. Napoli ontvangt zondag in de kraker van de dertigste speeldag Juventus.