Sven Kums pakt met Udinese een punt tegen Torino

Udinese heeft zondag op de dertigste speeldag in de Italiaanse Serie A op bezoek bij Torino 2-2 gelijkgespeeld.

Udinese leek na de pauze in het Stadio Grande Torino nochtans op de zege af te stevenen, nadat Jakub Jankto (50.) en Stipe Perica (68.) de bezoekers op een 0-2 voorsprong hadden gezet. Even later bracht Emiliano Moretti (70.) met de aansluitingstreffer de spanning al terug in de wedstrijd, tien minuten voor affluiten zorgde Italiaans international Andrea Belotti (83.) voor de gelijkmaker.

Sven Kums was toen al naar de kant, hij werd in de 77e minuut vervangen door Ali Adnan. In de beginfase van de wedstrijd was hij tegen een gele kaart aangelopen. Voor de van Watford gehuurd middenvelder was het de eerste basisplaats sinds het competitieduel van 26 februari tegen Lazio.

Met het gelijkspel schieten beide ploegen niets op in de stand. Torino staat met 41 punten samen met het Sampdoria van Dennis Praet op een gedeelde negende plaats, Udinese is twaalfde met 37 punten.