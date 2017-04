Bologna kan Nainggolan en AS Roma niets in de weg leggen

AS Roma heeft zondag op de 31e speeldag in de Italiaanse Serie A een eenvoudige uitzege geboekt. De Romeinen versloegen Bologna met 0-3.

Na goals van Fazio (25.) en Salah (41.) had Roma bij de rust al zijn schaapjes op het droge. Dzeko (75.) zette in de tweede helft de eindstand op het bord. Radja Nainggolan speelde bij de bezoekers de hele match, terwijl Thomas Vermaelen twaalf minuten voor tijd op het veld kwam.

Eerder op de dag gaf Sampdoria, waarbij Dennis Praet iets over het uur inviel, in extremis de drie punten uit handen tegen Fiorentina (2-2). Fernandes (5.) zette de thuisploeg vroeg op rozen, maar Rodriguez (60.) zorgde op het uur voor de gelijkmaker. Alvarez (71.) leek Sampdoria lange tijd de volle buit te schenken, tot Babacar (89.) in de slotminuut alsnog een punt uit de brand sleepte voor Fiorentina.

In de stand staat AS Roma tweede met 71 punten, zes minder dan leider Juventus. Vanavond ontvangt Lazio, vierde met zestig punten, Napoli (64 punten), dat een plaats hoger staat. Sampdoria is negende met 45 punten.