Wat een ontknoping! Inter geeft in de slotfase 2-0 voorsprong weg in derby

In de Italiaanse Serie A heeft Internazionale een opdoffer gekregen in de derby tegen AC Milan. De Rossoneri pakte in de 97e (!) minuut alsnog een punt tegen de stadsgenoot. Het zag er nochtans lang uitstekend uit voor Inter. In het legendarische Giuseppe Meazza-stadion, in de volksmond beter gekend als San Siro, stoomden de blauw-zwarten voor de rust door naar een 2-0 voorsprong, dankzij doelpunten van Candreva en de onvermijdelijke Icardi. Pas tien minuten voor tijd zorgde Romagnoli voor de aansluitingstreffer. AC Milan rook bloed en diep in de blessuretijd viel daar de verdiende gelijkmaker, met behulp van doellijntechnologie. Inter moet zo tevreden zijn met een 2-2 gelijkspel, voor de stadsrivalen voelde het aan als een overwinning.

Voor de pauze was ‘de thuisploeg’ duidelijk baas. Candreva hield zijn mannetje goed af op een diepe bal en klopte Donarumma vanuit een scherpe hoek. De vreugde was enorm bij spelers en fans, Milan baalde.

1-0 Candreva! Just look what it means#InterMilan pic.twitter.com/oDTXg7Tul0 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 15 april 2017

En Inter stoomde door. Op een pijlsneller tegenaanval zette Perisic perfect voor, aanvoerder Icardi had de bal maar tegen de netten te duwen.

2-0 Icardi! Inter cruising to a victory in the derby?#InterMilan pic.twitter.com/v9leAhTke3 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 15 april 2017

AC Milan herpakte zich na de rust, maar leek lang niet in staat om iets aan de achterstand te doen. Maar in de slotfase lukte het plots wel. Suso vond Romagnoli in de zestien en die devieerde knap binnen.

De Rossoneri rook bloed en zette alles op alles. In de 97e minuut kreeg het nog een hoekschop. Die werd doorgekopt tot bij Zapate en die trapte vanuit een scherpe hoek op doel. Via de lat leek de bal over de lijn te gaan, al werd hij snel weggewerkt. De ref kreeg op zijn horloge echter de melding dat het leer wel degelijk binnen was, het zwart-rode gedeelte van het stadion ging uit zijn dak.

2-2Zapata with the equalizer in the 97th minute! WHAT A GAME!#InterMilan pic.twitter.com/tgPFRKbrqg — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 15 april 2017

In de stand Inter de kans liggen om over AC naar de zesde plaats te springen.

