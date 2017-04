Nainggolan en Roma verspelen dure punten tegen Atalanta en zien Juventus verder uitlopen

AS Roma heeft zaterdag op de 32e speeldag van de Serie A 1-1 gelijkgespeeld tegen Atalanta Bergamo. Radja Nainggolan stond de hele partij tussen de lijnen, maar kon niet voorkomen dat de Romeinen in eigen huis duur puntenverlies leden. Thomas Vermaelen bleef op de bank.

Kurtic bracht de Bergamasken na 22 minuten met een knappe volley op voorsprong. Na rust maakte Dzeko (50.) gelijk voor Roma en verder kwamen de troepen van Luciano Spalletti niet meer. In de stand verliest Roma alweer twee punten op Juventus. De achterstand bedraagt ondertussen al acht punten op de Oude Dame. Juventus won met 0-2 bij rode lantaarn Pescara, door twee goals van Higuain (23. en 43.).

Meanwhile in Italy: Gonzalo Higuain scores twice at Pescara to give Juventus an eight-point lead in the #SerieA!pic.twitter.com/k1kO5yKMyC — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 15 april 2017

Jordan Lukaku viel twintig minuten voor tijd in bij Lazio, dat op de valreep een punt pakte bij Genoa (2-2). Giovanni Simeone, de zoon van Atlético Madrid-coach Diego, kopte de Genuezen na tien minuten op 1-0. Lazio-kapitein Lucas Biglia (ex-Anderlecht) hing de bordjes in de toegevoegde tijd van de eerste helft opnieuw gelijk door een penalty in twee tijden tegen de netten te trappen. Na rust leek Pandev (78.) de thuisploeg de volle buit te schenken, maar invaller Luis Alberto (90.+1) hielp Lazio in het slot toch nog aan de gelijkmaker. Lukaku en co blijven vierde in de tussenstand.