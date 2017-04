Praet valt uit met hoofdblessure, waarna Sampdoria kopje onder gaat

Brussel - Sampdoria heeft zaterdag op de 32e speeldag van de Serie A een 2-1 nederlaag geleden bij Sassuolo. Dennis Praet stond aan de aftrap bij de bezoekers, maar bleef na de pauze in de kleedkamer met een hoofdblessure.

Sampdoria kwam voor rust op voorsprong via Schick (28.), maar moest na rust nog twee goals incasseren. Ragusa (49.) en Acerbi (56.) zorgden ervoor dat de drie punten in het Mapei Stadium in Sassuolo bleven. Sassuolo, in de groepsfase van de Europa League nog een tegenstander van Racing Genk, klimt in de stand naar de veertiende stek. Sampdoria zakt naar plek tien.

Gianni Bruno, 65 minuten op het veld, en Samara boekten op de 23e speeldag van de Russische Premier League een belangrijke 1-3 zege bij degradatieconcurrent Anzji. Kornilenko (9.), Zotov (23.) en Pasquato (64.) zorgden voor de bezoekende goals. Khubulov (89.) kon in het slot vanop de stip de eer redden. Samara klimt in de stand naar de dertiende stek, die op het einde van het seizoen barrages inhoudt met tweedeklassers. Anzji staat op een veilige twaalfde plek.

Roland Lamah speelde met FC Dallas op de zesde speeldag van de Amerikaanse voetbalcompetitie (MLS) 1-1 gelijk bij San Jose Earthquakes. Dallas leek lang op weg naar de zege na een goal van Acosta (78.), maar Hyka (90.+4) maakte diep in blessuretijd nog gelijk. In het klassement van de Western Conference blijft Dallas, dat nog steeds ongeslagen is, tweede op twee punten van leider Portland.

Stef Wils won met Haladas op de 27e speeldag van de Hongaarse OTP Bank Liga met 2-0 van DVTK. Jancso (27.) en Williams (79.) zorgden voor de doelpunten. Haladas klimt in de tussenstand naar de vierde stek. Jonathan Heris en Ujpest bleven op een 2-2 gelijkspel steken tegen rode lantaarn Gyirmot. Ujpest staat zevende.

(sdv)