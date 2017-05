Jarige Mertens trakteert zichzelf op twee knappe doelpunten en een assist

Dries Mertens is vandaag jarig, en dat moet gevierd worden. Mertens wilde niet wachten op zijn feestje voor zijn dertigste verjaardag na de wedstrijd Napoli-Cagliari en trakteerde zichzelf dan maar... op twee knappe goal. Na twee minuten opende Mertens de score als een duivel uit een doosje, in de tweede helft verdubbelde hij tot 2-0 met een schot van buiten de zestien.

Als kers op de taart liet Mertens ook anderen delen in de feestvreugde. In minuut 67 bediende hij Lorenzo Insigne, die met een mooie draaibeweging de derde Napolitaanse goal binnentrapte. In de toegevoegde tijd van de tweede helft lukte Cagliari nog een eerredder via Farlas.

Door de doelpunten zorgde Dries Mertens overigens voor een opvallende statistiek: ook drie jaar geleden scoorde hij op zijn verjaardag... ook tegen Cagliari. Het eerste doelpunt van Mertens was nét niet de snelste goal van Napoli dit seizoen, zijn ploegmaat Zielinski prikte tegen Inter een doelpunt binnen na 1’54”. Dat was zeven seconden sneller dan Mertens vandaag.

1'54" - Dries Mertens just scored Napoli's 2nd fastest goal in this Serie A (Zielinski vs Inter came after 1'47"). Shocking. #NapoliCagliari — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 6, 2017