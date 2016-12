AC Milan klopt Juventus in Supercoppa dankzij supersave van Donnarumma

AC Milan heeft de Italiaanse Supercup gewonnen in Doha. Na de verlengingen stond het nog steeds 1-1, dus waren penalty’s nodig . Landskampioen Juventus zag de Supercoppa aan zijn neus voorbijgaan, het was Palasic die de beslissende strafschop scoorde. AC Milan mag doelman Donnarumma bedanken, hij pakte uit met een echte supersave op de penalty van Dybala.

Een zeer beknopte samenvatting van de spannende penaltyreeks tussen @juventusfc en @acmilan. Welke penalty vindt u het mooist? pic.twitter.com/xmSUGoVWfd — Play Sports (@playsports) 23 december 2016

Juventus won afgelopen seizoen zowel de titel als de Coppa Italia. AC Mila, bekerfinalist vorig jaar, mocht het tegen Juventus opnemen in de Supercoppa. Juventus had de sterkste start en nam al in de achtste minuut de leiding. Na het doelpunt namen de mannen van coach Allegri het voet van het gaspedaal. AC Milan greep zijn kans, Suso gaf een voorzet die Bonaventura achterwaarts het doel in kopt.

In de tweede helft kreeg AC Milan de beste kansen, al werd Juventus sterker naar het einde toe. Tot scoren kwam het niet meer, dus waren verlengingen nodig. Beide teams zaten door hun krachten, de verlengingen verliepen moeizaam. In de penalty’s was een glansrol weggelegd voor keeper Donnarumma: hij deed een prachtige redding op de penalty van Dybala. Palasic hield het hoofd koel en werkte het helemaal af met de laatste penalty.

Foto: AFP

Foto: EPA

Foto: EPA