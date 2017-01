Barcelona onderuit, zelfs al eindigt tegenstander met negen

Barcelona heeft geen goede beurt gemaakt in de heenmatch van de 1/8ste finale van de Copa del Rey. Het verloor met 2-1 van Athletic de Bilbao, dat de match nochtans met negen eindigde.

De match kon niet slechter beginnen voor Barcelona, dat al na een half uur 2-0 in het krijt stond door een goal van Aduriz en een prachtig schot van Williams. Een terechte voorsprong, want Bilbao bracht een helft lang prachtig voetbal -al werd die show ontsierd door een elleboogstoot van Aduriz aan Umtiti. Luttele minuten later gingen de twee fel in discussie en kregen ze allebei een gele kaart.

Ook discussie bij de goal

In de tweede helft ruilden de Basken hun prachtig voetbal in voor wilskracht en verdedigden ze hun voorsprong met hand en tand. Toch scoorde Barcelona via Lionel Messi nog tegen. De Argentijn zag zijn vrije trap via de lat en de doelman binnenvallen. Het doelpunt leidde tot veel protest -volgens de thuisspelers ging de bal niet over de lijn-, maar uit videobeelden bleek de beslissing van de ref correct.

Foto: AFP

Een kwartier voor tijd moest Bilbao dan met tien verder nadat Raul Garcia Neymar haakte. Die ging met veel show tegen de grond en Garcia kreeg zijn tweede gele kaart. In de 83ste minuut werd het nog erger voor de thuisploeg toen ook Ituraspe een tweede karton zag na een fout op Neymar. Barcelona duwde door en raakte nog de paal, maar slaagde er niet in de gelijkmaker op het bord te zetten. Toch is er nog niets verloren voor Barça, want volgende week volgt op eigen veld de terugmatch.