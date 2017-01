Real Madrid verloor met 1-2 van Celta de Vigo in de kwartfinales van de Copa del Rey. Gelukkig voor de Koninklijke volgt op 25 januari nog een terugwedstrijd.

Iago Aspas opende na rust de score voor de bezoekers. Marcelo maakte vijf minuten later nog wel gelijk maar Jonny Castro bezorgde de bezoekers een stuntzege in Bernabeu.

Het is de tweede zege op twee wedstrijden in 2017 voor Real, en dat was balen voor Cristiano Ronaldo...