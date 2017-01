Atletico Madrid heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Copa del Rey, de Spaanse bekercompetitie. Het speelde 2-2 gelijk op het veld van Eibar, nadat het de heenmatch al met 3-0 gewonnen had. Yannick Carrasco begon op de bank in deze overbodige wedstrijd en viel na een uur spelen in.