Suarez en Messi helpen Barcelona aan goede uitgangspositie tegen Atletico

Barcelona is woensdagavond met 1-2 gaan winnen bij Atletico Madrid in de heenwedstrijd van de halve finales van de Spaanse Copa del Rey. Luis Suarez en Lionel Messi zetten de Catalanen op rozen in de eerste helft, het doelpunt van Antoine Griezmann na rust volstond niet om een Madrileense nederlaag te voorkomen. De terugwedstrijd vindt volgende week dinsdag plaats in Barcelona.

Voor de bekerclash met Barcelona koos Atletico-trainer Diego Simeone voor Yannick Carrasco als tweede spits naast Antoine Griezmann in de Madrileense aanval.

Al na zeven minuten kregen de Madrilenen echter een serieuze tik te verwerken toen Luis Suarez zich vanop de eigen helft een weg baande voorbij de Atletico-verdediging en doelman Miguel Angel Moya kansloos liet. Het werd nog erger voor Atletico toen Lionel Messi nog maar eens zijn duivels ontbond en er met een snoeihard afstandsschot 0-2 van maakte in de 33e minuut.

Atletico Madrid moest in de tweede helft de terugwedstrijd proberen te redden en Antoine Griezmann bracht opnieuw spanning in de wedstrijd met een kopbaldoelpunt iets voor het uur (59.). Bijna kon Griezmann er meteen 2-2 van maken, maar Barcelona-doelman Jasper Cillessen had een knappe reactie in huis. Yannick Carrasco werd na 70 minuten naar de kant gehaald. Atletico ging nog volop voor de gelijkmaker, maar tevergeefs. Het staat nu voor een aartsmoeilijke opdracht in de terugwedstrijd van volgende week in Camp Nou.