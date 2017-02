Yannick Carrasco mag opkrassen tegen Barcelona met rood na forse tackle

Barcelona heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de finale van de Copa del Rey. Barça had in de terugmatch van de halve finales genoeg aan een gelijkspel tegen Atletico Madrid (1-1), het had vorige week de heenmatch in de hoofdstad immers met 1-2 gewonnen. Rode Duivel Yannick Carrasco kreeg in de slotfase een rode kaart.

Atletico begon enthousiast aan de match, maar de Barcelona-defensie stond pal. Suarez (43.) nam even voor rust alle spanning weg met de 1-0. Toen thuisspeler Sergi Roberto iets voor het uur tegen zijn tweede gele kaart aanliep, kregen de Madrilenen opnieuw hoop. Maar ook Rode Duivel Yannick Carrasco, in de basis gestart bij Atletico, werd even later uitgesloten met dubbel geel. Toch maakte Atletico, via Gameiro (83.), nog gelijk. Een mirakel zat er echter niet meer in, ondanks nog een uitstuiting van Suarez.

Celta de Vigo en Alaves strijden om de andere plaats in de finale. De heenmatch tussen beide teams eindigde vorige week op 0-0. De return staat morgen/woensdag op het programma.