KV Oostende gaat in Genk ticket voor bekerfinale halen

KV Oostende is erg gelukkig, want het heeft zijn ticket voor de bekerfinale op de Heizel beet. Het versloeg KRC Genk met 0-1.

De wedstrijd tussen Genk en KV Oostende leek eerder op een knokpartij. Na 23 minuten verliet Mbwana Aly Samatta het veld. Verder moesten Schrijvers, Milic, Dutoit, Godeau, Dimata allemaal verzorging krijgen in deze bitsige partij.

Foto: Photo News

De wedstrijd begon met een ijzingwekkendeminuut stilte en witte rozen voor Stephanie De Buysser, vrouw van Genk-kapitein Thomas Buffel die onlangs overleed aan darmkanker.

Foto: JEFFREY GAENS

Bij Genk kreeg nieuwkomer Mathew Ryan meteen een basisplaats. KV Oostende wilde een betere wedstrijd dan de vorige tegen Genk, dus gooide trainer Yves Vanherhaeghe zijn ploeg wat door elkaar. Capon, Musona, Godeau en Rozehnal moesten de nodige mentaliteit brengen.

KV Oostende begon het best aan de wedstrijd, Genk had het erg moeilijk met de hoge druk. Het debuut van Ryan was niet te best: na amper zeven minuten moest hij zich al omdraaien in zijn doel, nadat Musona het eerste en enige doelpunt maakte.

Nieuwkomer José Naranjo, die de plaats van de geblesseerde Samatta innam na 23 minuten, miste een reuzekans op de gelijkmaker voor Genk. El Ghanassy liep Castagne onderuit, dus wees arbiter Alexandre Boucaut naar de stip. Het schot van Naranjo was te slap en te doorzichtig, keeper William Dutoit had weinig moeite om het leer uit het doel te houden.

Foto: BELGA

In de absolute slotminuut riep Genk terecht om een penalty wegens hands. Boucaut gaf hem niet, Genk miste de allerlaatste kans om alsnog de gelijkmaker te scoren.

KV Oostende speelt de bekerfinale tegen Eupen of Zulte Waregem. De heenwedstrijd tussen beide teams eindigde op een 1-0 zege voor Zulte Waregem, woensdag staan beide teams opnieuw tegenover elkaar.