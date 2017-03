Anderlecht zet titelambities kracht bij door bij start Play-off 1 als eerste te winnen op Zulte Waregem

Een klasseflits van Youri Tielemans heeft Anderlecht de volle buit bezorgd bij Zulte Waregem in de openingsmatch van Play-off 1. De middenvelder scoorde zijn dertiende goal van het seizoen even nadat Zulte Waregem de openingstreffer van Chipciu uitgewist had en erop en erover leek te gaan: 1-2. Voor Essevee was het nog maar de eerste thuisnederlaag van het seizoen, Anderlecht heeft nu al een belangrijke uitzege beet en loopt vier punten uit op eerste achtervolger Club Brugge. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Drie wijzigingen bij Zulte Waregem na de bekerwinst in Brussel van twee weken geleden: Alessandro Cordaro en Christophe Lepoint moesten op de bank beginnen voor Luca Marrone en Sander Coopman. De geblesseerde Sammy Bossut werd in doel vervangen door Kenny Steppe. Bij Anderlecht koos trainer René Weiler bij de start van Play-off 1 niet voor man van tien miljoen Nicolae Stanciu, Adrien Trebel kreeg de voorkeur in de driehoek met Leander Dendoncker en Youri Tielemans. Uros Spajic depanneerde op de rechtsback omdat Dennis Appiah nog maar één keer had kunnen meetrainen.

Een gladde grasmat in het Regenboogstadion zorgde voor een evenwichtige beginfase. Pas na een minuut of twintig kon de eerste kans van Play-off 1 genoteerd worden. Sofiane Hanni gooide de bal voor doel, Steppe ging on der de bal door en Lukasz Teodorczyk kopte aan de tweede paal nipt over de lege kooi. Eén minuut later was het wel raak: Teodorczyk won het luchtduel, Tielemans tikte de bal voorbij Baudry tot bij Alexandru Chipciu en de Roemeen mocht van belager Brian Hamalainen zomaar uithalen. Het leer paste precies in het hoekje. 0-1 halfweg de eerste helft.

Chipciu zette Anderlecht op 0-1. Foto: Photo News

Zulte Waregem wordt wakker na rust

Een teleurstellend Zulte Waregem kon maar weinig klaarmaken tegen Anderlecht, dat net zoals in sommige uitmatchen in de reguliere competitie zeer matuur voor de dag kwam. Paars-wit dreigde nog met een schotje van Chipciu (in de armen van Steppe) een vlam van Trebel (nipt over) en leek de dubbele voorsprong binnen handbereik te hebben toen Timothy Derijck en Soualiho Meïté niet erg doortastend verdedigden op Tielemans. Het Brusselse goudhaantje knalde vanuit een scherpe hoek echter voorlangs. Zulte Waregem stelde daar welgeteld één doelrijpe actie tegenover. Coopman bediende Mbaye Leye, die de bal van net buiten de zestien centimeters voorbij de verste paal krulde.

Zulte Waregem had thuis nog niet verloren dit seizoen en toonde na de koffie dat het daar ook nu maar weinig zin in had. Eerst was er nog een schotje van Sofiane Hanni na een snelle counter van Anderlecht, maar daarna kreeg Henrik Dalsgaard de kans op de gelijkmaker. De Deen kreeg een vrije trap, die terug in het park gekopt werd door Babacar Gueye, pardoes voor de voeten. Hij besloot van in de kleine backlijn echter wild naast. Zulte Waregem kon een wegzakkend paars-wit plots onder druk zetten en stapelde stilstaande fase op stilstaande fase en voorzet op voorzet. Op het uur mocht de naar de flank uitgeweken Mbaye Leye er twee op rij trappen, twee keer naar de mee opgerukte rechtsback Henrik Dalsgaard. Eerst haalde Bram Nuytinck diens kopbal van de lijn, maar de tweede keer was het toch kassa. De Deen trapte de bal heel fraai met de binnenkant van de voet ineens in het verste zijnetje.

Dalsgaard zorgde voor de gelijkmaker. Foto: BELGA

Tielemans trekt Anderlecht over de streep

Anderlecht steunde en kreunde - het was er al twintig minuten nauwelijks nog uitgekomen - maar kon rekenen op een flits van Youri Tielemans. De jonge middenvelder werd binnendoor aangespeeld door Adrien Trebel, schudde de alweer zwak verdedigende Hamalainen van zich af en knalde de bal met zijn linker in de kortste hoek binnen. Het dertiende doelpunt al van het seizoen voor de nog steeds maar 19-jarige middenvelder. Het hek was plots van de dam en de cruciale fases volgden elkaar op: Franck Boeckx haalde een bal uit de kruising na een scrimmage voor het Anderlecht-doel, Teodorczyk kon op enkele meters van het vijandige doel vrij uithalen maar besloot pal op Steppe. In de rebound deelde Kara een gevaarlijke trap uit aan Baudry. De Senegalees mocht van geluk spreken dat ref Jonathan Lardot slechts geel trok.

Zulte Waregem ging in het slot alles of niets spelen en dat leverde nog ei zo na de gelijkmaker op. Een voorzet vanop rechts vond Mbaye Leye, die klaarkijkend aflegde voor Gueye. Het schot van de Senegalees likte echter de deklat. Zo bleef de 1-2 ondanks een chaotische slotfase op het bord.

Foto: BELGA

Voor Zulte Waregem was het de eerste thuisnederlaag van het seizoen. Door de zege loopt Anderlecht vier punten uit op eerste achtervolger Club Brugge.

Zaterdag om 18 uur spelen de nummer vijf en de nummer zes van het klassement, KV Oostende en Charleroi, tegen elkaar. Zondag om 18 uur volgt dan de klepper tussen AA Gent en Club Brugge.