STVV stuurt Waasland-Beveren met lege handen naar huis

STVV en Waasland-Beveren hebben geen reclame gemaakt voor play-off 2A. Na een flauwe pot voetbal voor de rust kregen we beterschap in de tweede helft, Peeters, Bezus en Gerkens zorgden voor de 3-0 eindstand. STVV komt zo naast Union aan de leiding in 2A, Union won ook met 3-0 zege tegen KV Mechelen. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

Het was natuurlijk nog maar de eerste wedstrijd in play-off 2, maar toch leek het erop dat STVV en Waasland-Beveren met frisse tegenzin begonnen aan het avontuur. STVV begon het best aan de wedstrijd, Köteles moest redding brengen op een schot van Gerkens en deed dat goed. Het was meteen de enige kans van de eerste helft én het enige schot tussen de palen in de eerste 55 minuten. Camacho stond aan het kanon bij de Waaslanders, maar kreeg zijn schot niet tussen de palen.

Betere tweede helft

Tot zover de kansen in de eerste helft, de toeschouwers stonden tijdens de rust in rijen aan te schuiven voor een broodnodige koffie om maar niet in slaap te vallen. Gelukkig kwam er snel in de tweede helft beterschap. Na een degelijke combinatie vanop de flank bediende Damien Dussaut Stef Peeters, hij liet Köteles geen schijn van een kans en zorgde voor de 1-0 voorsprong.

Meteen daarna kreeg Gano een goede kans op de gelijkmaker, maar STVV-doelman Bruzzese kwam goed uit en haalde de angel uit het schotje. Een gelijkmaker had gevleid geweest voor een flauw Waasland-Beveren, dat twintig minuten voor tijd de doodsteek toegediend kreeg. Op de counter stuurde Gerkens Bezus goed diep met buitenkantje voet. Bezus duwde de bal voorbij Köteles en fusilleerde van dichtbij de netten voor alle zekerheid, goed voor de 2-0.

Zes minuten voor tijd legde Pieter Gerkens nog de 3-0 eindstand vast vanop de stip, nadat Köteles een penaltyovertreding beging op de snelle Abrahams. Door deze 3-0 komt STVV naast Union aan de leiding in play-off 2A, beide ploegen wonnen met 3-0 cijfers.