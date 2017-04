Lierse laat boycot fans niet aan het hart komen en wint tegen Standard

Na Union zaterdag heeft nu ook Lierse de scalp van en eersteklasser beet. De Pallieters wonnen met het kleinste verschil van Standard, het werd 1-0 na een afstandsknal van Manuel Benson. Standard verloor niet alleen de wedstrijd, maar ook twee sleutelspelers. Lierse komt mee aan de leiding in Play-off 2 A, al hebben STVV en Union een beter doelsaldo. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

Eindelijk weer een eersteklasser op bezoek bij Lierse, maar niet op de manier waarop de aanhang van de Pallieters had gehoopt. Het missen van de promotie kostte trainer Eric Van Meir het hoofd, Fred Vanderbiest maakte zijn debuut als coach bij Lierse. Al was dat dan vanuit de tribune, de trainer zat een eerdere schorsing uit.

Verrassend begin

De wedstrijd begon niet in de beste omstandigheden. Een groot deel van de fans was misnoegd door het ontslag van Van Meir en boycotte de wedstrijd. Er was weinig volk opgedaagd in het anders zo (sfeer)volle Lisp. De spelers van Lierse lieten de boycot niet aan hun hart komen en begonnen zonder complexen aan de wedstrijd. Benson knalde Lierse na 17 minuten op voorsprong, met een knal vanop afstand liet hij Gillet kansloos. De doelman van Standard zat nog met een vinger aan de bal, maar kon de goal niet voorkomen. Enig mooi doelpunt, maar daarna nam Standard wel de wedstrijd in handen.

Doelpunten leverde dat echter niet op. De Rouches hadden dan wel het overwicht, maar in de zone van de waarheid leken de troepen van trainer Jankovic niet te weten waar de oplossingen lagen. De 1-0 halfweg was dan ook een terechte ruststand. Standard begon met vernieuwde hoop aan de tweede helft, maar al snel kreeg het vertrouwen een nieuwe knauw. Benito Raman kwam slecht neer na een kopbalduel met verdediger Vinck en moest afgevoerd worden.

Benito Raman verlaat het veld op de brancard. Foto: BELGA

Ook Edmilson geblesseerd

Even later speelde diezelfde Jonas Vinck ongewild opnieuw voor boeman, want na een blok op een schot van Edmilson kwam de vinnige Standard-aanvaller slecht neer. Ook hij kon niet meer verder en krioelde van de pijn op het veld. Ook met vervangers Legear en Marin op het veld dreigde Standard, het duwde Lierse steeds meer achteruit maar scoren bleek o zo moeilijk voor de Rouches.

Edmilson verbijt de emoties na zijn blessure Foto: BELGA

In de laatste tien minuten schakelde Standard nog een versnelling hoger, maar dichter dan een gekraakt schot dan Edmilson kwam Standard niet meer voor het verstrijken van de 90 minuten. De Luikenaars kregen nog een grote brok extra tijd — 6 minuten — na de twee blessures, maar Lierse-doelman Vanhamel redde van dichtbij de meubelen op de grootste kans voor Jonathan Legear.

Door deze zege komt Lierse naast STVV en Union aan de leiding in play-off 2A, al hebben die twee ploegen wel een beter doelsaldo na hun 3-0 zege zaterdagavond. Standard moet dus meteen al achtervolgen na één speeldag in play-off 2 en ontvangt volgende week STVV. Lierse trekt dan naar KV Mechelen voor de derby.