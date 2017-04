Union verbaast vriend en vijand en verslaat KV Mechelen met duidelijke cijfers

Union St Gillis heeft voor de meest verrassende uitslag van de speeldag gezorgd in play-off 2. Het won in het Koning Boudewjnstadion met 3-0 en gaat zo meteen aan de leiding in play-off 2A. In de andere wedstrijd won STVV ook met 3-0 van Waasland-Beveren. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

KV Mechelen moest heel wat sterkhouders missen in de eerste match van Play-off in Groep A. Voor het treffen tegen Union konden de Kakkers niet rekenen op onder meer De Witte, Paulussen en Verdier. Van Lerberghe, Van Cleemput en Osaguona kwamen in de basis. Bij Union was het vooral uitkijken naar het aanvallende duo Nicolas Rajsel en Yanick Aguemon.

Union schiet goed uit de startblokken

Ook Freddy Mombongo, ooit nog aan de slag bij Eupen en Antwerpen, stond in de basis bij Union. Hij trapte de — weinige — toeschouwers naar een delirium door al na 11 minuten de 1-0 in doel te trappen. Na een hoekschop kreeg KV Mechelen de bal bijzonder knullig niet weg. In de scrimmage ging de bal achtereenvolgens via het scheenbeen tot een knie tot de voet van Mombongo, die van dichtbij de bal over de lijn frommelde. Geen wereldgoal, maar het telt natuurlijk wel.

Tien minuten later werd de avond van Union nog wat mooier, KV Mechelen kwam niet al te goed voor de dag en verdediger Vincent Vandiepenbeeck kopte de 2-0 al voorbij doelman Coosemans. Union speelde zonder complexen, en dat loonde. Nog voor het halfuur zorgde Rajsel bijna voor de 3-0, maar Uros Vitas blokte zijn schot nog af. KV Mechelen reageerde via een kopbal van Osaguona en een vrije trap van Matthys, maar Union-goalie Saussez haalde de ballen telkens uit zijn netten.

Rajsel vanop de stip

Da Silva kreeg nog twee mogelijkheden om KV Mechelen voor de rust definitief uit te tellen maar hij miste. Zo stond de 2-0 tussenstand op het grote scorebord op de Heizel na 45 minuten. De doodsteek voor KV Mechelen bleef echter niet lang uit, vier minuten in de tweede helft stond Nicolas Rajsel zelf aan het kanon vanop de stip, hij stuurde Coosemans de verkeerde richting uit en maakte de derde Brusselse goal van de avond.

KV Mechelen probeerde wel, maar kon de bal niet in eigen rangen houden. De slordigheden stapelden zich op. Het was een avond om snel te vergeten voor de Maneblussers. Coosemans hield Aguemon nog van de 4-0 in twee tijden. Yannick Ferrera heeft duidelijk nog oplapwerk voor de boeg na het missen van Play-off 1, volgende week wacht de derby tegen Lierse...