Genk gaat als een pletwals over Lokeren en scoort viermaal

En of Racing Genk zich kon opladen voor play-off 2. Het kreeg Lokeren op bezoek op de openingsspeeldag en legde meteen vier doelpunten in het mandje. Genk was meer dan een maatje te groot voor de Oost-Vlamingen en gaat zo meteen aan de leiding in play-off 2B.

Bij Racing Genk kreeg Trossard de voorkeur op Buffel, terwijl Kristinsson Straetman op de bank hield bij Lokeren. Daardoor kwam Guus Hupperts in de basis. Genk miste Play-off 1, maar wilde er het beste van maken in play-off 2. Genk wilde natuurlijk ook met een goed gevoel beginnen aan de play-offs met de kwartfinale van de Europa League in het achterhoofd

Nochtans stond het na 45 minuten voetballen nog steeds 0-0. Lokeren dacht de kleedkamer in te gaan met die brilscore aan de rust, maar dat was buiten Pozuelo gerekend. De Spanjaard krulde in de toegevoegde tijd van de eerste helft de bal netjes voorbij Verhulst in de rechterbenedenhoek: 1-0 en dat was meer dan verdiend.

Foto: BELGA

Geen één zonder twee

De eerste helft was namelijk éénrichtingsverkeer. De thuisploeg combineerde vlot maar was niet efficiënt in de zone van de waarheid. Een lage schuiver van Uronen ging naast. Een knal van Trossard eindigde tegen de paal. Lokeren kwam nauwelijks de middenlijn over en beperkte zich tot een stevige organisatie. Ze probeerden het Genkse ritme te ontregelen door vele kleine overtredingen te begaan. Op het halfuur kon Samatta een voorzet van Castagne niet binnenduwen. Trossard zonderde met een knap balletje binnendoor Pozuelo af, maar de aanvoerder mikte naast. Verhulst mocht zich onderscheiden op een kopbal van Brabec.

Ook na de rust ging Genk door op hetzelfde elan. Het duurde echter opnieuw lang tot de verdiende goal viel, maar na 72 minuten sneed Trossard behendig naar binnen. Hij bediende Samatta voor de 2-0 en die miste niet. Het tweede doelpunt gaf Genk vleugels, want nog geen vijf minuten later knalde Boëtius de 3-0 koelbloedig binnen. De kers op de taart kwam er via José Naranjo, die de 4-0 eindstand op het bord zette.