Onyekuru sleept gelijkspel voor Eupen uit de brand tegen Roeselare

Eupen is in eigen huis niet verder geraakt dan een 2-2 gelijkspel tegen tweedeklasser Roeselare. De bezoekers kwamen 0-2 voor via Kehli en Lecomte, maar in de tweede helft bracht Onyekuru met twee doelpunten de thuisploeg terug op gelijke hoogte.

Eupen zorgde voor het eerste gevaar in de match. Sylla brak door, maar een teen van Zolotic belemmerde hem vrije doorgang richting het Roeselare-doel. In de beginfase ging de match mooi op en neer. Na vier minuten testte Kehli testte Eupen-doelman Van Crombrugge en geen minuut later stond Biebauw pal op de poging van Onyekuru. De vierde kans in de wedstrijd was wél de goede. Kehli profiteerde van desorganistie bij de thuisploeg en trapte de bal in één tijd heerlijk in doel.

De tegentreffer sloeg Eupen niet uit zijn lood. Twee minuten na het openingsdoelpunt kregen ze een uitstekende kans op een snelle gelijkmaker, maar Sylla acteerde te onbeholpen in de zone van de waarheid. Even later hield Kompany met een uitstekende tackle de aanvaller van een open kans.

De bezoekers lukten wel waar de thuisploeg zo hard naar op zoek was: een goal scoren. Net voor het half uur vergat de Eupense verdediging Lecomte en die bracht Roeselare op een dubbele voorsprong. Een derde treffer was ook niet veraf, maar Garcia gooide zijn lijf voor het schot van opnieuw Lecomte.

De ploeg uit de Oostkantons kreeg niet veel later een uitgelezen kans op de aansluitingstreffer, maar Garcia zag zijn penalty gestopt worden. Met een fluitconcert van de eigen fans op de achtergrond gingen de Eupen-spelers de kleedkamer in.

Ommekeer na rust

Na de pauze kregen we aanvankelijk hetzelfde beeld. Eupen probeerde, maar de beste kansen waren voor de tegenpartij. Het duurde even voordat de motor van de Panda’s op gang kwam, maar dan was daar plots Onyekuru. Sylla stuurde hem diep, de Nigeriaan faalde niet alleen voor doel: 1-2. Eupen pakte het commando nu over, Roeselare moest achteruit. De gelijkmaker hing in de lucht en kwam er uiteindelijk ook. Brüls speelde perfect Ocansey vrij, die Onyekuru zijn tweede van de avond aanbood.

Eupen ging dan nog op zoek naar de winning goal, maar het wilde niet meer lukken. Cases miste zijn schot, Lepicier voorkwam in de slotfase dat een fout van Biebauw afgestraft werd. Beide teams beginnen zo met een punt aan hun play-offs.