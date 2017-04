Omstreden penalty kost Club Brugge dure punten tegen Charleroi

Een omstreden penalty heeft een zwak Club Brugge belangrijke punten gekost in de titelstrijd. Nochtans was blauw-zwart tegen Charleroi zonder te overtuigen op voorsprong gekomen dankzij een heerlijke krul van Wesley, maar handsspel van Ricardo van Rhijn deed hen de das om. Anderlecht kan morgen al zes punten uitlopen op zijn grote rivaal. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Michel Preud’homme koos voor de thuismatch tegen Charleroi enigszins verrassend voor dezelfde elf die vorige week AA Gent partij gaven. Dus met een versterkt middenveld en Lex Immers in steun van diepe spits Wesley Moraes, die toch speelklaar geraakt was. Charleroi moest het doen zonder de geblesseerde Hamdi Harbaoui, maar kon wel weer beroep doen op David Pollet.

Een uitverkocht Jan Breydel zag een dwingend begin van de thuisploeg, al was de eerste grote kans van de partij voor de bezoekers. De vrijstaande Chris Bedia liet de bal echter slordig van de voet springen. Pas op het kwartier was er ook eens een kansje voor de thuisploeg. Timmy Simons nam een afvallende bal ineens op de slof, het leer rolde nipt naast. Al snel bleek dat de stevige Brugse ploeg, zonder echte wingers zoals de geblesseerde Lior Refaelov of José Izquierdo, te veel creativiteit miste. Immers kreeg de bal met een gelukje voor de voeten in de zestien, maar Charleroi-doelman Nicolas Penneteau was snel uit zijn doel om het gevaar onschadelijk te maken.

Omstreden penalty beslist over match

Het thuispubliek begon zowaar te fluiten en Michel Preud’homme greep in bij de rust. Dorin Rotariu en Bjorn Engels kwamen in de plek van Claudemir en de lichtgeblesseerde Benoît Poulain. De tweede helft was nog maar net op gang getrapt of daar was de verlossing al: Wesley kreeg de bal op zo’n twintig meter van doel en de Braziliaan trapte zonder ook maar richting Penneteau te kijken met een heerlijke krul in de verste hoek. Club Brugge verzuimde echter door te gaan op dat elan en zag Charleroi twintig minuten voor tijd weer in de match komen door een omstreden penalty. Na een voorzet vanop rechts kreeg Ricardo van Rhijn een (licht) duwtje in de rug, waarop de Nederlander ostentatief de handen in de nek legde... en hands maakte. Penalty, besliste Wouters - tot woede van alles wat blauw en zwart was, die massaal de vierde ref belaagden. Chris Bedia klopte Ludovic Butelle vanop de stip.

Foto: Photo News

Ook daarna kon Club Brugge de bezoekers uit Charleroi veel te weinig onder druk zetten. In de slotfase kreeg Wesley wel nog een uitgelezen kans op de winnende goal nadat Engels een voorzet van Van Rhijn verlengde, maar de Braziliaan kon niet genoeg kracht op zijn kopbal zetten.

Door het gelijkspel pakt Club Brugge amper één op zes uit zijn eerste twee matchen van Play-off 1. Als Anderlecht morgen AA Gent klopt, is de kloof al zes punten.