Anderlecht diept voorsprong op Club Brugge niet uit na gelijkspel tegen Gent

Anderlecht en AA Gent hebben de topper in Play-off 1 afgesloten zoals die begon: met een 0-0 gelijkspel. Na een heel flauwe eerste helft volgde een betere tweede helft. Kubo miste de kansen voor AA Gent, terwijl Tielemans op de lat knalde. Door dit gelijkspel loopt Anderlecht niet verder uit op Club Brugge, het behoudt wel de vier punten voorsprong. AA Gent is alleen derde. Anderlecht houdt zo geen geslaagde repetitie voor de Europa League-kraker tegen Manchester United. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

Anderlecht begon aan de belangrijke topper tegen AA Gent zonder Nuytinck en Trebel. Daardoor begonnen Stanciu en Hanni voorin, met het duo Spajic-Kara als centrale verdediger. Bij Gent begon Jérémy Perbet diep in de spits, met Kubo en Simon in steun. Bij Gent viel Dejaegere in laatste instantie uit wegens ziekte.

Weinig soeps in eerste helft

Er stond heel wat op het spel voor Anderlecht en Gent, want door het discutabele puntenverlies van Club Brugge tegen Charleroi kon paars-wit de kloof met blauw-zwart vergroten tot maar liefst zeven punten. AA Gent kon dan weer op gelijke hoogte komen op de tweede plaats met de grote rivaal uit Brugge. Toch was dat in de eerste helft niet te zien, want wat beide ploegen op de mat legden op de eerste helft was weinig soeps. Een tactisch steekspel met ijzersterke organisatie en de schrik om te verliezen waren de belangrijkste kernwoorden na 45 minuten.

Gelukkig bracht de tweede helft beterschap, met al na drie minuten een grote kans voor Gent. Simon verstuurde een perfecte voorzet naar Kubo, maar de Japanner bleef niet kalm en trapte hoog over het Brusselse doel. Aan de overkant stond Youri Tielemans zijn vizier iets beter afgesteld, maar zijn knal op de afvallende bal van Chipciu strandde op de lat. Na vijf minuten in de tweede helft hadden de toeschouwers al meer gezien dan de hele eerste helft samen.

Foto: BELGA

Met United in gedachten

Wie scoorde, won. Zoveel was duidelijk, maar zowel Anderlecht als AA Gent kregen de bal er niet in. Kubo was de bedrijvigste speler op het veld, maar de Sushi Bomber van de Buffalo’s was ongelukkig in de afwerking. Bij Anderlecht was coach Weiler meer met zijn gedachten bij de Europa League-kraker tegen Manchester United van komende donderdag, hij haalde Stanciu en Teodorczyk vroegtijdig naar de kant. De Pool kreeg even voor zijn wissel nog een grote kans, maar zag hoe Mitrovic in extremis het schot afblokte.

Foto: BELGA

In het slotkwartier schakelde de thuisploeg dan toch een versnelling hoger, nadat ook het publiek begon te morren door de wissels van coach Weiler. Obradovic probeerde het met een afstandsschot, Spajic kopte goed na een corner, maar beide pogingen bezorgden Gent-goalie Kalinic geen schaamrood op de wangen. Anderlecht riep nog om een penalty na onvrijwillig hands van Matton, maar ref Delferière gaf geen krimp. Het bleef dus 0-0, waardoor Anderlecht verzuimt de voorsprong op Club Brugge uit te diepen. De kloof blijft vier punten op blauw-zwart, dat op zijn beurt AA Gent ziet naderen tot twee punten.