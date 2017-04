KV Mechelen raakt pas in het slot voorbij Lierse in derby

KV Mechelen-coach Yannick Ferrera vroeg een reactie van zijn team na de pandoering tegen Union en dat kreeg toch gehoor. Malinwa speelde vooral na de rust goed tegen Lierse, maar leek lange tijd op weg naar een 0-0 gelijkspel. Tot Uros Vitas in minuut 89 een vrije trap voor zijn rekening nam, de Serviër krulde het leer knap binnen: 1-0 voor KV Mechelen. Dat was meteen ook de eindstand. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

KV Mechelen verloor op de eerste speeldag in deze play-off 2 al van Union, dus vroeg Ferrera een reactie van zijn ploeg. Hij stuurde heel wat nieuwe namen de wei in, zoals Leal en Cobbaut. Lierse begon play-off 2 met een verrassende 1-0 zege tegen Standard en leefde dan ook vol vertrouwen toe naar deze derby.

In de eerste helft serveerden beide ploegen echter ook slappe kost, net zoals Anderlecht en Gent eerder op de avond. De thuisploeg was de dominante ploeg, maar aanvallend maakten de Kakkers weinig klaar. Lierse keek de kat uit de boom en kreeg zelfs de beste kans van de eerste helft, Dylan De Belder trapte net over het doel van doelman Coosemans.

Match breekt open

Met het ondergaan van de zon in de tweede helft ging het spelniveau ook wat de hoogte in. Na tien minuten spelen viel bijna de 0-1 voor Lierse, na een defensieve fout van Vitas kon Cocalic nog net het schot van Joachim afblokken. Lierse was daarna opnieuw dicht bij het openingsdoelpunt, maar Coosemans strekte zich helemaal uit en haalde het schot van Benson nog net uit zijn netten.

Na de twee waarschuwingsschoten van Lierse schoot KV Mechelen eindelijk wakker. Claes duwde na een solo de bal tegen de vuisten van Vanhamel, Uros Vitas krulde een vrije trap tegen de paal. Lierse moest nu alle zeilen bijzetten om een doelpunt te voorkomen. Doelman Vanhamel redde zes minuten voor tijd de Pallieters na een prima schot van Osaguona op de counter.

Lierse leek het puntje te gaan redden, maar kreeg in het absolute slot dan toch de doodsteek. Uros Vitas nam opnieuw een vrije trap voor zijn rekening, stuurde Vanhamel de verkeerde kant uit, en legde de 1-0 eindstand vast. Door deze zege komt KV Mechelen naast Lierse op de derde plaats in play-off 2A, beide ploegen hebben nu drie punten.