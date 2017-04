Lokeren en KV Kortrijk wiegen elkaar in slaap en komen niet tot scoren

Lokeren en KV Kortrijk hebben elkaar in evenwicht gehouden op de tweede speeldag van Play-off 2. De match eindigde op een scoreloos gelijkspel. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

De partij tussen Lokeren en KV Kortrijk stond niet bepaald bol van de amusementswaarde. Pas op slag van rust was er eens wat animo op Daknam, maar de goal van Tom De Sutter werd afgekeurd door een voorafgaande duwfout van Tony Martin. Ook in de tweede helft was het de thuisploeg die nog aandrong, maar verder dan wat afstandsschoten van Steve De Ridder (2x) en Bob Straetman kwam het niet.