Eupen wint bij Moeskroen en komt mee op kop in Play-off 2B

Eupen komt mee op kop in Play-off 2B nadat het met 0-2 is gaan winnen op bezoek bij Excelsior Moeskroen. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Moeskroen had het beste van de partij in de beginfase tegen Eupen, maar toch waren het de bezoekers die op voorsprong klommen. Henry Onyekuru was Dino Arslanagic te vlug af, kapte naar binnen en liet Moeskroen-doelman Théo Defourny kansloos. Ook na de pauze bleven de Oostkantonners efficiënt: Sylla knalde een center van Ocansey via de deklat in doel. Door de zege springt Eupen mee naar de leiding in Play-off 2B.