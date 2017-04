Racing Genk pas in slotfase voorbij Roeselare

Racing Genk heeft zijn wervelend voetbal van de afgelopen weken niet kunnen doortrekken tegen Roeselare. Op Schiervelde had het in de slotfase hulp nodig van de Roeselare-verdediging om met het kleinste verschil de overwinning te pakken. Na een ongelukkige tussenkomst van Van Acker belandde de bal terug bij Naranjo die de bal makkelijk tegen de netten trapte. Genk pakt zo zes op zes, Roeselare blijft voor de tweede week op rij achter met een wrang gevoel. Bekijk de beelden vanaf 23u op sportwereld.be!

Racing Genk won zijn eerste partij in Play-off 2 met 0-4 van Lokeren en kwam in de goede schwung richting Schiervelde voor de match tegen Roeselare. De West-Vlaamse ploeg uit 1B leek in zijn eerste match in de nacompetitie tegen Eupen op weg naar een eerste zege, maar ze gaven een 0-2 voorsprong alsnog uit handen. De thuisploeg ging op zoek naar zijn eerste overwinning, maar dat beloofde geen makkelijke opdracht te worden tegen een tegenstander in een goede vorm.

Toch was het de thuisploeg die voor het eerste gevaar zorgde. Kehli zag een schietkans, maar zijn schot ging voorbij de verste paal. Ook Seoudi kreeg de bal niet voorbij Genk-doelman Ryan. Genk zocht naar openingen in het West-Vlaamse pantser, maar mistte inspiratie om gevaarlijk te zijn. Enkel met een afstandsschot Leandro Trossard konden de bezoekers dreigen. Die poging werd door Biebauw met enige moeite uit zijn doel gehouden. De eerste 45 minuten stelde teleur. Het rustsignaal kwam als geroepen.

Foto: BELGA

Het was hopen op meer spektakel na de pauze. Roeselare had die boodschap goed begrepen en ging op zoek naar de openingstreffer. Na 53 minuten kapte kapitein Lecomte zich goed vrij, maar hij plaatste de bal naast de verste paal. Ook Goodwin waagde tien minuten later zijn kans vanuit een scherpe hoek, maar Ryan stond pal.

Een slap Genk leek op weg naar zijn eerste puntenverlies in Play-off 2, maar het kreeg in de slotfase hulp van de thuisverdediging. Naranjo zette zich goed door en legde de bal terug, Thibault Van Acker kreeg de bal ongelukkig tegen de benen waardoor de bal terugkwam bij Naranjo die de bal simpel in een leeg doel kon trappen. De Limburgers met een gelukje op voorsprong. Op twee minuten van het einde kon Samatta de score nog verdubbelen, maar Samatta kopte helemaal vrijstaand naast het doel.

Het kleinste verschil bleek genoeg voor de Genkenaars, die met een tweede overwinning op kop blijven in de B-groep van Play-off 2 een perfect rapport. Na het gelijkspel in Eupen blijft Roeselare na de late tegengoal voor de tweede week op rij achter met een wrang gevoel.