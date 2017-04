Gent hijst zichzelf op gelijke hoogte met Club Brugge

AA Gent heeft een uitstekende zaak gedaan in de titelstrijd. De Buffalo’s wonnen met 0-1 op het veld van hun zwarte beest Charleroi en komen zo na een 7 op 9 op een gedeelde tweede plaats met Club Brugge. Charleroi blijft gedeeld vijfde met Oostende. Bekijk om 23 uur de samenvatting op Sportwereld.be!

Gent kreeg in het Stade du Pays de Charleroi een unieke kans om zich naast Club Brugge op de tweede plek te hijsen, maar het was Charleroi dat het initiatief nam aan het begin van de wedstrijd. Fall kreeg vrijwel meteen een kans om de thuisploeg op voorsprong te brengen, maar Gent-keeper Kalinic was alert. Enkele minuten later kwamen de Carolo’s bijzonder goed weg toen Dessoleil in het penaltygebied de bal met de hand wegsloeg, maar scheidsrechter Laforge had de fase niet gezien.

Weinig te beleven

Gent schakelde een versnelling hoger na de niet gefloten strafschop, maar aanvankelijk kwamen de Buffalo’s niet door het blok van Charleroi heen. Halverwege de eerste helft lukte het dan toch voor AA Gent. Yuya Kubo trapte uit een scherpe hoek de bal langs Charleroi-keeper Penneteau en zorgde zo voor de 0-1. Het spel viel nadien langs beide kanten stil. Gent had het initiatief in handen, Charleroi ontwikkelde enkele kleine kansjes. Behalve dat viel er weinig te beleven in Charleroi, waardoor Gent met een voorsprong de rust in kon gaan.

Bij het begin van de tweede helft kwamen Tainmont (Charleroi) en Dejaegere (Gent) het veld op, maar de spelkwaliteit van beide teams ging er niet op vooruit. Gent bleef wel baas, maar kon weinig doelgevaar ontwikkelen. De Carolo’s claimden intussen een penalty na een vermeende duwfout van Gershon op Fall, maar ref Laforge zag er niets in. Naarmate de tweede helft vorderde kwam Charleroi toch beter in de wedstrijd, wat leidde tot een goede kans op de gelijkmaker van Benavente. Kalinic hield de bal uit zijn kooi.

Harbaoui ontsnapt aan rood

Gent werd opnieuw gevaarlijker en ontwikkelde via Kalu en enkele corners van Milicevic een paar kansen, maar doelpunten vielen er niet. Er was wel een negatieve hoofdrol weggelegd voor Charleroi-spits Hamdi Harbaoui, die eerst Brecht Dejaegere volledig van de sokken liep en daarvoor een meer dan terechte gele kaart pakte. Een paar minuten later ging de Tunesiër onnodig door op keeper Kalinic, maar Laforge hield de tweede gele kaart op zak. Diezelfde Harbaoui kreeg nog een enorme kans op de gelijkmaker, maar besloot op Kalinic. Charleroi-doelman Penneteau zette nog alles op alles om zijn club de gelijkmaker te bezorgen, maar de uitslag bleef uiteindelijk ongewijzigd: 0-1.

Het is de eerste keer dat Gent onder Hein Vanhaezebrouck in de competitie kan winnen op het veld van “zwarte beest” Charleroi, nadat de Buffalo’s in januari al met 1-0 wonnen in eigen huis. Gent klimt door deze zege op gelijke hoogte met Club Brugge, beiden staan nu tweede met 32 punten, zes minder dan leider Anderlecht. Charleroi blijft vijfde in de stand, zij hebben net zoals Oostende 27 punten.