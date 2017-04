Spectaculairste match van het seizoen: Roeselare-Moeskroen in Play-off II

Tenzij u bij de paar honderd supporters op Schiervelde was, heeft u vanavond misschien wel de gekste match van het seizoen gemist. Het verloop van Roeselare-Moeskroen kon concurreren met dat van Barcelona-PSG. Na een onwaarschijnlijk scoreverloop werd het 3-5.

Het begon als een voorspelbare eindeseizoenswedstrijd in Play-off II. Tweedeklasser Roeselare kon het tempo van eersteklasser Moeskroen moeilijk volgen. De 0-1 kreeg Diedhiou na 24 minuten cadeau van doelman Coppens, de 0-2 kwam er vijf minuten voor rust na een simpele versnelling van Trezeguet. En het had gemakkelijk 0-3 of 0-4 kunnen zijn, maar Coppens hield onder andere Trezeguet van nog meer doelpunten.

Het thuispubliek maakte met een fluitconcert met de rust duidelijk dat ze meer strijdvaardigheid verwachtten. En die boodschap hadden de spelers begrepen, want wat we in de eerste twintig minuten na rust te zien kregen, hebben we nog niet vaak meegemaakt.

Het begon met de aansluitingstreffer van Kehil (50’). Een versnelling door het midden, een afgeweken schot, en keeper Defourny volledig op het verkeerde been. Een gelukje, maar zo zat het vuur plots wel in de wedstrijd. Vier minuten later: Cornet uitstekend diep gestuurd door Ibou. Heerlijk door de benen van Peyre en een chip voorbij Defourny. Dit was geen gelukje maar een beauty, goed voor de gelijkmaker (54’).

En Roeselare ging erop en erover! Arslanagic maakte zijn reputatie van bij Standard nog maar eens waar met een domme overtreding. Een duwfout leverde een vrije trap op een gevaarlijke plaats op, en jawel, aan de tweede paal kopte Schmisser de bal weer voor doel en Lepicier (59’) bracht Roeselare op voorsprong! In negen minuten tijd van een hopeloze 0-2 naar sensationele 3-2.

Helaas voor de dappere West-Vlamingen, Trezeguet maakte niet veel later weer een einde aan het feestje. Hij dribbelde nog maar eens door de verdediging, en deed de voorsprong weer teniet. Een minuut later scoorde Matulivicius de 3-4, en in de 82ste minuut gaf Zolotic met een own-goal na een scherpe voorzet van Stojanovic de doodsteek.

Bijna werd het nog 3-6, maar de knal van Stojanovic spatte in blessuretijd uiteen op de paal.