Lokeren graait op een diefje een punt mee uit Eupen

KAS Eupen en Lokeren hebben op de derde speeldag van play-off 2 aan de Kehrweg 3-3 gelijk gespeeld. De gelijkmaker van de bezoekers viel pas in de blessuretijd via Marko Miric. Een flinke domper voor Eupen, dat in de tweede helft een resem open doelkansen onbenut liet. Eupen telt nu vijf punten uit drie matchen, Lokeren heeft slechts twee punten.

Ondanks de karige publieke opkomst hadden beide ploegen wel zin in een potje voetbal. Eupen kwam op voorsprong na een strafschop. Doelman Verhulst maaide Sylla neer en Luis Garcia trapte via de onderkant van de lat binnen. Tom De Sutter maakte een minuut later gelijk en gaf dan een assist voor Bob Straetman. De Panda’s moesten even bekomen van deze tik. Christian Brüls achtte zijn moment gekomen en poeierde de 2-2 staalhard in het dak van het doel binnen. Topschutter Henry Onyekuru tekende voor de 3-2 na voorbereidend werk van linksachter Ocansey.

Ook in de tweede helft bleven Henry Onyekuru en aanvalsbroertje Sylla een gesel voor de bezoekende verdediging. De twee Eupense spitsen creëerden de ene open doelkans na de andere, maar misten keer op keer. Doelman Verhulst keepte prima, maar de missers van Sylla en Onyekuru deden pijn aan de ogen. En ook voor Eupen was de ongeschreven voetbalwet van toepassing: wie de kansen mist, slikt op het einde zelf een tegengoal. En zo geschiedde in de 91e minuut. Invaller Marko Miric kopte aan de overkant een verdwaalde voorzet voorbij doelman Van Crombrugge. Bijzonder zuur puntenverlies voor Eupen dat zondag al vier punten achterstand kan tellen op Racing Genk. De Limburgers trekken zondag naar KV Kortrijk. Lokeren schiet met het punt niet veel op. Het blijft voorlaatste met twee op negen.