Genk freewheelt naar zege op Kortrijk en doet uitstekende zaak

KRC Genk heeft nu al een optie gepakt op de zege in Play-off 2B. In een rechtstreeks duel om de leidersplaats klopte het in het Guldensporenstadion KVK Kortrijk met 0-3. Daardoor lopen de Limburgers vier punten uit op eerste achtervolger Eupen in hun poule. Bekijk om 23u de beelden op Sportwereld.be!

Genk startte het beste aan de partij. Naranjo, die Samatta verving, werd diep gestuurd en kon alleen op Kaminski af. De Spanjaard verkwanselde de mogelijkheid echter door de bal slecht mee te nemen. Niet veel later was de aanvaller opnieuw gevaarlijk, deze keer kopte hij over. Nadien kwam Kortrijk iets beter in de wedstrijd, maar Genk verontrusten kon het niet.

De wedstrijd zakte wat in, totdat Malinovsky ze hoogst persoonlijk openbrak. Met een prachtige vrije trap klopte hij Kaminksi en zette hij Genk op voorsprong. Niet veel later was Buffel dicht bij de 0-2, maar ditmaal stond de Kortrijk-doelman in de weg.

Malinovsky scoorde met een vrije trap. Foto: BELGA

Ook na de pauze was Kortrijk onmondig. Genk daarentegen kwam regelmatig piepen aan het doel van Kaminski. Heynen kopte net naast, Boëtius trapte een metertje of twee naast. Genk speelde op cruise control en Kortrijk dankte Kaminski dat het geen afstraffing werd. Na een mooie combinatie tussen Schrijvers en Naranjo kan Buffel afwerken, maar met een sterke voetreflex hield de goalie de bal uit doel. Het bleek slechts uitstel van executie, op de daaropvolgende hoekschop kopte Colley de 0-2 tegen de touwen.

Colle Foto: Photo News

Kortrijk hing nu helemaal in de touwen, hoewel Chevalier nog dicht bij de eerredder kwam. Het bleek slechts een korte opflakkering, Kumordzi maakte er 0-3 van na alweer een corner. De Limburgers spaarden een zwak Kortrijk een zwaardere nederlaag, Genk pakt 9 op 9 en is goed gestart in Play-off II. Kortrijk laat de kans liggen om over Genk naar de leiding te wippen en is derde met vier punten.