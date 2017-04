Het ontslag van Aleksandar Jankovic heeft geen schokeffect teweeggebracht bij Standard. De Rouches verloren nu ook op het veld van KV Mechelen (1-0), Jordi Vanlerberghe scoorde in het begin van de tweede helft het enige doelpunt van de wedstrijd. Malinwa wipt zo over STVV naar de tweede plaats in groep A van Play-off 2, op één punt van leider Union. Standard blijft troosteloos laatste met 2 op 12. Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!