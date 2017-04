Standard speelt ook tegen Waasland-Beveren beschamend en gaat opnieuw onderuit

Nee, het komt niet meer goed met Standard dit seizoen. Het hoopte tegen Waasland-Beveren eindelijk een eerste keer dit kalenderjaar te winnen, maar ging opnieuw onderuit. Valtteri Moren kopte helemaal ongedekt de 0-2 eindstand tegen de netten. Standard speelde wel meer dan een uur met tien man eindigde de wedstrijd zelfs met negen... Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

Bij Standard heel wat wijzigingen voor het bezoek van Waasland-Beveren. Mazembe-huurling Luyindama vierde zijn officiële debuut, terwijl Dieumerci Ndongola ook zijn eerste basisplaats vierde. Verder startten ook Laifis en Deom. Kosanovic, Bokadi, Legear en Marin verdwenen zo uit de basis. Ook bij Waasland-Beveren schoof coach Janevski, door het uitvallen van onder andere Conté, Camacho en Myny.

Standard schiet zichzelf in de voet

Standard beloofde beterschap, maar daar leken de fans van de Rouches toch niet in te geloven. In een desolaat Sclessin daagden nog geen 6.000 fans op voor de wedstrijd. De weinige fans zagen een flauw wedstrijdbegin, waarna Standard de wedstrijd lichtjes in handen leek te nemen. Goblet redde op een kopbal van Orlando Sa, maar daarna schoot Standard zichzelf in de voet. Laifis ging onoordeelkundig onder een bal door, trok Cerigioni onderuit in de zestien en kreeg terecht rood.

Foto: BELGA

Julian Michel nam de penalty voor zijn rekening, maar penaltyspecialist Gillet duwde de bal goed uit zijn netten. Standard ontsnapte, maar dat was slechts uitstel van executie. Halfweg stond het wel nog steeds 0-0, door het ontbreken van echte dreiging bij de bezoekers. In de tweede helft moest Waasland-Beveren echter niet lang wachten om de ban te breken, Moren kopte al na zeven minuten spelen helemaal vrijstaand de 0-1 binnen.

Tweede rood

De definitieve doodslag bleef echter uit voor Standard, waardoor de Rouches in de tweede periode nog even leken te geloven in een gelijkspel. Die hoop werd echter helemaal de kop ingedrukt toen Reginal Goreux na 77 minuten spelen zijn tweede gele kaart en dus rood kreeg na een overtreding op Gano. Het kalf was nu helemaal verdronken voor Standard, drie minuten voor tijd legde Gano met een knappe volley de 0-2 eindstand vast.

Door deze overwinning staat Waasland-Beveren gedeeld vierde, want ook Lierse won zijn wedstrijd (1-3 tegen Union). Lierse en Waasland-Beveren hebben nu beide zes punten, één minder dan STVV. Standard blijft beschamend laatst met twee punten uit vijf wedstrijden. Volgende speeldag spelen de Luikenaars tegen groepsleider Union.

Foto: Photo News