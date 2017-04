KV Mechelen geraakt niet voorbij Lierse, maar blijft leider in Play-off 2A

KV Mechelen heeft ook na speeldag 6 de leiding in Play-off 2A in handen. De Mechelaars bleven steken op een doelpuntenloos gelijkspel bij Lierse: op het Lisp werd het 0-0. Lierse blijft vierde, Mechelen heeft drie punten voorsprong op Union en Sint-Truiden.

Lierse verdedigde zijn allerlaatste kansen op de Play-off 2-finale. Het volgde immers al op zes punten van KV Mechelen en moest dus absoluut winnen in de streekderby. Desondanks begon Lierse traag aan de wedstrijd, ook Mechelen nam geen initiatief om het spel naar zich toe te trekken. De kopbal van Dylan de Belder namens de thuisploeg kwam dan ook nagenoeg uit het niets. Na twee kansen van Benson nam lierse dan toch meer het initiatief in handen, maar tot echte kansen leidde dat niet. Toch moest KVM-keeper Coosemans goed plat na een schot van Kasmi. Het was meteen het laatste wapenfeit uit de eerste helft, die daarna compleet doodbloedde: 0-0 was de logische ruststand.

Mechelse dreiging

Na de rust leek Mechelen iets gemotiveerder in de wedstrijd te zitten, maar grote kansen bleven uit. Mats Rits zag wel een doelpunt terecht afgekeurd worden voor buitenspel. Een kwartier voor het einde kreeg ook Osaguana nog een goede kans, maar hij schoof de 0-1 naast het doel. Zowel Vanhamel als Coosemans kregen nadien geen echt werk meer, al kwam die laatste wel nog eens goed uit zijn doel gelopen. De wedstrijd bleef steken op 0-0. Voor Coosemans is het wel alweer zijn dertiende clean sheet: het beste cijfer van alle keepers in de Belgische competitie.

Door het gelijkspel loopt Mechelen een puntje uit op Union, dat vrijdag verloor bij Standard. Het ziet dan weer wel de voorsprong op Sint-Truiden zakken van 5 naar 3 punten: Union en STVV staan nu samen tweede. Mechelen blijft dus de beste kaarten hebben voor de finale van Play-off 2, al zal het ongetwijfeld naar achteren blijven kijken.